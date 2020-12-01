В Польше археологи обнаружили сенсационные находки

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В Мазовецком воеводстве Польши археологи обнаружили сенсационные находки

В Польше на территории поселения Поняты Вельки, существование которого датируется 11-13 вв н.э, археологи нашли около 200 предметов. Об этом сообщает Nauka w Polske, информирует enovosty.com/news.

Среди найденных артефактов женские украшения, позолоченная шпора и старинный орнамент. Руководитель группы Якуб Аффельски сообщил, что эти артефакты в основном находятся в укрепленных поселениях. Археологи также обнаружили печи, ямы для хранения и колодцы, внутри которых оказалось большое количество керамических и металлических предметов.

По словам Якуба Аффельски, поселение могло торговым или металлургическим центром. Все артефакты будут храниться в пултуском краеведческом музее