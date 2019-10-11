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Ученые вычислили, как выглядел Иисус Христос

Главная » Последние новости » Новости культуры » Ученые вычислили, как выглядел Иисус Христос
 
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Настоящий облик сына Божьего долгое время был загадкой как для верующих людей, так и для научного мира.

Это можно объяснить тем, что образ, который мы видим на иконах, фресках, в Библии нельзя считать реальным, так как авторы не видели «первоисточник», информирует enovosty.com/news.

Принятое традиционное изображение Христа является лишь классическим внешним видом европейца времен зарождения и популяризации христианство.

Эксперты захотели воссоздать облик Иисуса. Для этого они взяли общие черты, которые были присущими для людей, живших в то время. Также они полагались и на род деятельности Христа. Специалисты уверены, что он имел подтянутое и спортивное телосложение, поскольку был плотником. Они предполагают, что он был смуглым брюнетом с карими глазами.

А вот волосы скорее всего были короткими, для того времени не характерно было иметь длинную шевелюру.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 205

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