Определена самая высокооплачиваемая знаменитость

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Тейлор Свифт заработала с июня 2018 года по июнь 2019 года 185 млн долларов и возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Американское издание Forbes назвало Тейлор Свифт наиболее высокооплачиваемой знаменитостью. Она возглавила сотню звездных богачей, информирует enovosty.com/news.

В рейтинг журналисты внесли не только певцов, но и спортсменов, музыкантов и исполнителей.

Оказывается, Тейлор Свифт более половины от заработанной в 2018-2019 годах суммы собрала благодаря своему концертному туру под названием Reputation.

Добавим, что Свифт также возглавила рейтинг Time. Издание назвало ее самой влиятельной личностью года.

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Второе место рейтинга Forbes досталось Кайли Дженнер. 21-летняя участница шоу «Семейство Кардашьян», являющаяся младшей сестрой Ким Кардашьян, сумела заработать 170 млн долларов. Главным образом деньги ей достались из-за продаж косметики собственного бренда.

Тройку лидеров замыкает Канье Уэст. Репер может похвастаться доходом в размере 150 млн долларов США.