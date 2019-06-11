Instagram: Потап и Настя Каменских показали, как выглядит идеальное утро

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Афиша 

Вся Афиша    >>

Фото недели

Смешение мировой культуры и природы в маленькой стране на Ближнем Востоке

Все фото »

Новости культуры

11.06.2019 г.
16:02Instagram: Потап и Настя Каменских показали, как выглядит идеальное утро
10.06.2019 г.
21:30Во Франции обнаружили камень с рисунком, которому 12 тыс. лет (ФОТО)
06.06.2019 г.
16:2913-летняя дочь Анджелины Джоли принимает лекарства для смены пола, - СМИ
14:01Из-за сериала «Чернобыль» в зону отчуждения массово ринулись иностранные туристы
05.06.2019 г.
10:05Без конфузов никак: Дональд Трамп оконфузился в Букингемском дворце
04.06.2019 г.
15:52Иллюзионист, «похоронивший» себя заживо, «взорвал» YouTube
02.06.2019 г.
13:53Тренды лета 2019: определена самая модная обувь этого сезона
Все новости культуры

Аналитика

10.06.2019

Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами

Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами
Украинские политики продолжают знакомить со своими командами, появился свежий рейтинг политсил, которые могут пройти в Верховную Раду, а ситуацию в Молдове ...
06.06.2019

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Суд вынес приговор исполнителям убийства активистки Гандзюк, Рада провалила кадровые предложения президента Зеленского, а Папа Римский изменил текст ...
05.06.2019

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сутки на Донбассе оказались трагическими для украинцев, в Европе одобрили продление антироссийских санкций, а в Минске готовят новое перемирие, - такими ...

Последние новости

11.06.2019 г.
17:47 В Украине с 1 июля подорожает оформление загранпаспорта и ID-карт
17:26 Чем красивее, там вкуснее: ученые рассказали, как зрение «обманывает» вкус
17:12 В Нацбанке рассказали, как объявление дефолта повлияет на Украину
16:49 США разработали новую технологию перемещения в космосе: испытательный полет запланирован на июнь
16:33 Новый фронт в войне за энергонезависимость: Украина требует в Гааге разрешения добычи газа в Черном море
16:13 Украине необходимо иметь 20 млрд куб. м газа в газовых хранилищах, - Игорь Чаленко
16:02 Instagram: Потап и Настя Каменских показали, как выглядит идеальное утро
15:48 В России глупцы не учатся даже на собственных ошибках, - Злой Одессит
15:30 Папа Римский Франциск заявил, что не забывает Украину
15:13 Филарет хочет воскресить Киевский патриархат и экстренно собирает поместный Собор
15:06 Включенный во время сна свет влияет на женский вес, - исследование
15:02 Фонсека завершает свою работу в "Шахтере"
15:00 В Украине могут производить корейские и китайские автомобили
14:45 В Украине будут проводить перепись населения через планшеты и смартфоны
14:31 Стали известны подробности о ядовитых веществах, попавших в речку Рось
14:20 На Луне обнаружено аномальное вещество
14:13 Эксперт раскритиковал планы Зеленского отложить рынок электроэнергии на год
14:12 Эксперты из Великобритании помогут очистить Киев от ртути
14:01 Ученые назвали главное условие рекордного долголетия
13:43 Изумрудное море в Одессе: Госпотребслужба не рекомендует купаться и есть рыбу
13:36 Ура, безвиз!: Украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС за два года
13:35 Врачи назвали продукты, которые могут заменить утренний кофе
13:30 Эксперты составили список самых надежных производителей смартфонов
13:25 Украина нашла новый рынок для экспорта животноводческой продукции
13:18 "Тебя тут заказали дагестанцам": Президент Молдовы опасается за свою жизнь
13:16 Предсказать решение Конституционного Суда невозможно,- эксперт
13:11 Пожар в одесской психбольнице: открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство"
13:10 "Флакон лжи": Почему некачественные и бракованные лекарства попадали на украинский рынок
13:10 Количество дорожно-транспортных происшествий в Украине увеличилось на 9%
12:50 В смартфонах с Android обнаружили раздражающий «вшитый» вирус
12:50 В РФ погиб генерал-"ихтамнет", командовавший боевиками в боях за Дебальцево (ФОТО)
12:47 Зеленский отменил еще два указа Порошенко
12:46 "Миф или нет": могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит
12:34 Диетологи назвали продукты, которые можно есть на ночь, чтобы похудеть
12:33 Доступнее и выгоднее: Украинские заробитчане массово перебегут из Польши в Германию
12:14 С Коломойским общались по-разному, но громко не ссорились, - Рожкова
12:08 Россия и Китай будут вместе работать на созданием сети 5G
12:03 Эксперты считают, что стратегия Трампа в отношении Ирана абсолютно провальная
12:00 Авария на Дунае: спасатели поднимают с дна затонувший катер
11:33 "Выбор между ужасным и чудовищным": Экономист о размещение еврооблигаций Украины в евро
11:17 Заседание Конституционного суда: Зеленский покинул зал
11:06 Выборы-2019: Почему борец Жан Беленюк пошел в политику
10:55 Стало известно, когда Украина может получить помощь от МВФ
10:54 Всплыли важные детали об убитом брате Ким Чен Ына
10:36 В Украине социалку отдадут в частные руки
10:14 Сырьевой придаток: Россию гонят из Китая
10:04 "Этого бы не произошло": Филарет заявил, что его заставили лечь в больницу
09:52 РФ будет вынуждена сесть за стол переговоров по Крыму, – Климкин
09:40 Идти вплоть до Ла-Манша: Когда Кремль может развязать войну в Европе, - эксперт
09:33 В РФ произошел взрыв на нефтяном танкере
09:30 «Спидозное войско» Путина: Среди боевиков «ДНР» бушует вирус иммунодефицита, - "ИС"
09:18 СМИ: Брат Ким Чен Ына работал на ЦРУ
09:03 Заседание Конституционного суда и Рашагейт: Утренние новости Пономаря
09:00 В Украине на вооружение приняли радиогидроакустическую систему "Ятрань"
08:43 Война на Донбассе: СММ ОБСЕ нашла доказательства присутствия РФ
08:40 Трамп увеличит военную помощь Украине
08:38 "Экстремисты шатают лодку стабильности гавани": В Сети поделились жуткими фото Крыма
08:15 У Путина засекретили информацию о компаниях Крыма
08:10 Война на Донбассе: ВСУ сообщили хорошие новости
10.06.2019 г.
23:00 Популярная ягода может продлить молодость
Все новости »

Instagram: Потап и Настя Каменских показали, как выглядит идеальное утро

Главная » Последние новости » Новости культуры » Instagram: Потап и Настя Каменских показали, как выглядит идеальное утро
 
Печать Отправить на почту

 

 

Звездные молодожены продолжают радовать фанатов в соцсети Instagram. На этот раз Потап и Настя показали, как начинается их утро.

Алексей Потапенко и его супруга Настя Каменских поделились в Instagram новым снимком. На нем звездная пара показала свое утро. Похожие фото появились почти одновременно и на странице Насти, и на странице Потапа. Потап обнародовал милое фото со своей супругой. На нем пара запечатлена в спортивных кофтах. Певец, шоумен и продюсер под постом написал, что летом очень прикольно вставать пораньше, до начала жары. Этот период, по мнению Потапа, отлично подходит для тренировок. «Вместе все легче и прикольнее», - подытожил он.Утром новый снимок появился также в аккаунте Насти Каменских. Певица выложила фото с тренировки. На кадре семья запечатлена в спортивном зале. Снимок Настя подписала словами: «Круто начинать день со спорта». Она поблагодарила Андрея Хомицкого за заряд бодрости, а Потапа за безграничную поддержку во всех делах.Напомним, Потап и Настя Каменских связали себя узами брака 23 мая текущего года. Свадьбу пара сыграла в загородном комплексе под Киевом.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 174

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Предсказать решение Конституционного Суда невозможно,- эксперт
Выборы-2019: Почему борец Жан Беленюк пошел в политику
Оппоблок объявил о первой десятке своего списка на выборах в Раду
Предсказать решение Конституционного Суда невозможно,- экспертВыборы-2019: Почему борец Жан Беленюк пошел в политику"Оппоблок" объявил о первой десятке своего списка на выборах в Раду
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами
Итоги дня: Красная тряпка для Кремля, жесткая позиция Великобритании и обострение на Донбассе
Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок
Итоги дня: Дебют Зеленского, модный приговор Трампа и странные нюансы вокруг убийства мальчика под Киевом
Ахметова заводят в «Центрэнерго»
Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!
Все статьи


Читайте также

Потап официально подтвердил свадьбу с Настей Каменских (ВИДЕО)
 Instagram, Facebook и Messenger ждут глобальные перемены: Чего ожидать юзерам?
В Instagram, возможно, больше не будет лайков
 Старые тренды остались в прошлом: Хорошие фото в Instagram больше никому не нравятся
Instagram: Дорофеева и Дантес «взорвали» Сеть серией романтических снимков
 Instagram: Виктория Бекхэм показала, как отпраздновала 45-летие
Настя Каменских «взорвала» Сеть новым снимком с Потапом

Армия

Гранатомет РПГ-7
Винтовка Desert Tech MDR/MDR-C (США)
Бронетранспортер Nagmahon (Израиль)
Самолет Ан-178
Вся армия    >>

Персоны

Константин
ЖЕВАГО
Антон
ПРИГОДСКИЙ
Степан
ПОЛТОРАК
Александр
КИХТЕНКО
Все персоны    >>

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы


есть ли угроза дефолта в Украине


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 