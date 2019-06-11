Instagram: Потап и Настя Каменских показали, как выглядит идеальное утро
Звездные молодожены продолжают радовать фанатов в соцсети Instagram. На этот раз Потап и Настя показали, как начинается их утро.
Алексей Потапенко и его супруга Настя Каменских поделились в Instagram новым снимком. На нем звездная пара показала свое утро. Похожие фото появились почти одновременно и на странице Насти, и на странице Потапа. Потап обнародовал милое фото со своей супругой. На нем пара запечатлена в спортивных кофтах. Певец, шоумен и продюсер под постом написал, что летом очень прикольно вставать пораньше, до начала жары. Этот период, по мнению Потапа, отлично подходит для тренировок. «Вместе все легче и прикольнее», - подытожил он.Утром новый снимок появился также в аккаунте Насти Каменских. Певица выложила фото с тренировки. На кадре семья запечатлена в спортивном зале. Снимок Настя подписала словами: «Круто начинать день со спорта». Она поблагодарила Андрея Хомицкого за заряд бодрости, а Потапа за безграничную поддержку во всех делах.Напомним, Потап и Настя Каменских связали себя узами брака 23 мая текущего года. Свадьбу пара сыграла в загородном комплексе под Киевом.