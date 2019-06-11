Instagram: Потап и Настя Каменских показали, как выглядит идеальное утро

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Звездные молодожены продолжают радовать фанатов в соцсети Instagram. На этот раз Потап и Настя показали, как начинается их утро.