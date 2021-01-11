Twitter больше не поет: Ёлкин меткой карикатурой изобразил нынешнее положение Трампа

Главная » Последние новости » Новости культуры » Twitter больше не поет: Ёлкин меткой карикатурой изобразил нынешнее положение Трампа Twitter больше не поет: Ёлкин меткой карикатурой изобразил нынешнее положение Трампа

Закрыть Отправить

Twitter Дональда Трампа заброкировали

«Twitter Трампа больше не поет, президентский срок к концу идет», — такую подпись имеет новая карикатура известного художника Сергея Ёлкина. Ранее он рисовал более оптимистических «птичек» рядом с тогдашним президентом Соединенных Штатов, информирует enovosty.com/news.

Комментаторы посоветовали Дональду Трампу не отчаиваться и переходить в российские «Одноклассники» или же «ВКонтакте».

Демократическое большинство в Палате представителей сегодня, 11 января, начнет процедуру импичмента против президента США Дональда Трампа. Причина — подстрекательстве к восстанию за его роль в захвате его сторонниками Капитолия 6 января.

Читайте: Историческая ночь в Америке: Пономарь прокомментировал ситуацию в США

Вместе с тем, стоит отметить, что акции Twitter после блокировки Трампа сильно обвалились.