Лучшие ужасы 2020: Украинский хоррор покорил мир (ВИДЕО)

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Украинский ужастик признали одним из лучших в мире

Авторитетное издание The People’s Movies поделилось свежим списком из двадцати лучших фильмов ужасов прошедшего года. По мнению британцев, на место в ТОП-20 заслужила и украинская лента «Потусторонний», которую эксперты окрестили очень умной, но одновременно и жуткой, информирует enovosty.com/news.

Режиссер и автор сценария Stranger — Дмитрий Томашпольский, в главной роли — известные украинские актрисы Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

Сюжет украинского ужастика и правда весьма оригинальный, потому не удивительно, что он вызвал интерес далеко за пределами нашей страны. В центре истории — команда синхронистов и пациентка водолечебницы, которая принимала хвойно-жемчужную ванну. Все они исчезли под водой, оставив много вопросов. Чем они связаны, и какое к этому всему отношение имеет… жуткая кукла с живыми волосами? Все эти загадки и интриги должна расследовать строгая и безэмоциональная инспектор Глуховская, на счету которой пока что нет ни одного белого пятна в виде нераскрытого дела.

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Отметим, что фильм ужасов Дмитрия Томашпольского уже высоко оценили и в других странах. В частности, он покорил конкурсы в Японии, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Колумбии и т.д. Например, в Лос-Анджелесе на Международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival «Посторонний» победил в номинации лучший оригинальный сценарий.