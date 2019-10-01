Том Круз прибыл в Украину по приглашению Владимира Зеленского

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Известный голливудский актер Том Круз прибыл в Киев. В Украину его пригласил сам президент.

На официальном интернет-ресурсе президента Украины Владимира Зеленского сегодня появилась новость о том, что в Киев прибыл Том Круз.

Голливудская знаменитость приехала в нашу страну по приглашению Зеленского. Актер уже побывал в офисе гаранта, где они вместе обсудили потенциальные съемки на территории Украины. Сама встреча произошла вчера, 30 сентября, информирует enovosty.com/news.

Том Круз во время разговора признался, что заинтересовался Украиной как потенциальной локацией нового проекта. Владимир Зеленский, поддерживая разговор, поделился и своим съемочным опытом, а также рассказал о новом законе об киноиндустрии. Согласно ему, иностранным компаниям будут компенсироваться расходы на съемки фильмов в Украине.

Добавим, еще вчера в Facebook появился пост о Томасе Крузе в киевском метро. Интернет-пользователь Виталий Шевченко заметил актера на станции «Золотые ворота». Позже эту информацию подтвердили и сотрудники КП «Киевский метрополитен». Они также сообщили, что Круз оплатил проезд с помощью мобильного приложения. «Мы уважаем приватность законопослушных пассажиров», — добавили в КП.

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