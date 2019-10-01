Джастин Бибер и Хейли Болдуин устроили пышную свадьбу (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » Джастин Бибер и Хейли Болдуин устроили пышную свадьбу (ФОТО) Джастин Бибер и Хейли Болдуин устроили пышную свадьбу (ФОТО)

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Джастин Бибер и Хейли Болдуин, которые узаконили свои отношения еще в сентябре прошлого года, устроили пышную свадебную церемонию. На торжество пожаловали 154 звездных гостя.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин, которые еще с 2018 года получили статус мужа и жены, только сейчас устроили пышное торжество в честь бракосочетания. Свадьба влюбленных состоялась в Южной Каролине вчера, 30 сентября, информирует enovosty.com/news.

На побережье курорта Montage Palmetto Bluff Джастин и Хейли произнесли перед своими 154 гостями свадебные клятвы.

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В торжестве задействовали и звездных гостей. Так перед публикой во время церемонии выступали Кендалл Дженнер и Джейден Смит. СМИ сообщают также, что украшением банкетного зала занималась корпорация Revelry Event Designers. Она известна тем, что регулярно декорирует залы для церемоний «Оскар» и «Грэмми».

На данный момент ни Бибер, ни Болдуин не обнародовали снимки своей свадьбы на собственных страницах в Instagram. Однако за них уже сделали это их гости.

На мероприятие вход представителям СМИ был строго запрещен, но некоторые папарацци все же пробрались.