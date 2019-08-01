HBO снимет новый мини-сериал

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Телеканал НВО анонсировал выход нового короткометражного сериала. Новая картина будет посвящена древнегреческой колдунье Цирцее.

НВО снимет мини-сериал «Цирцея». Картина будет состоять из 8 серий. Съемки идут по мотивам бестселлера Мадлен Миллер. Адаптацией сценария занимаются Рик Яффо и Аманда Сильвер, когда-то работающие над продюсированием «Восстания планеты обезьян» и сиквела «Рассвет планеты обезьян», информирует enovosty.com/news.

Сериал «Цирцея» будет посвящен древнегреческой колдунье. Зрители увидят, как нимфа перевоплощается в колдунью, которая бросает вызов титанам, различным богам и всякой нечистой силе.

Авторы нового проекта НВО намерены продемонстрировать свое современное видение древнегреческой мифологии.

Создатели картины рассказали, что наполнят «Цирцею» любовью, трагедией и потерей. Такой синтез разнообразных чувств будет идти бок о бок с жизнью жесткой, но справедливой женщины.

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На данный момент дата начала съемок держится в секрете.

Добавим, что недавно стало известно о завершении съемочных работ на пилотной серией приквела «Игры престолов». Работа над фильмом идет на территории Северной Ирландии. Соавтором сюжета к картине стал фантаст Джордж Мартин.