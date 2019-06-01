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Звезду «Игры престолов» заметили в больнице по лечению алкозависимости (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » Звезду «Игры престолов» заметили в больнице по лечению алкозависимости (ФОТО)
 
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Актера всемирно известного сериала «Игра престолов» заметили в медучреждении, где лечатся алкозависимые люди. Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, прогуливался по территории в то время, когда его засняли папарацци.

Кита Харингтона, получившего в «Игре престолов» роль Джона Сноу, журналисты впервые увидели в элитном реабилитационном центре штата Коннектикут. Фото звезды были обнародованы в соцсети Instagram на странице redcarpetmood, информирует enovosty.com/news.

Звезду «Игры престолов» заметили в больнице по лечению алкозависимости (ФОТО)

На снимках Кит запечатлен в небрежном виде. Мужчина одет в серые тона. Именно такого цвета на нем была кепка и штаны. Поклонников данные изображения очень расстроили, ведь многие восхищались внешностью любимого актера.

Звезду «Игры престолов» заметили в больнице по лечению алкозависимости (ФОТО)

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Добавим, что новость об алкогольной зависимости Харингтона появилась в СМИ в конце мая. Анонимный источник Daily Mail заявлял, что Кит начал свое лечение сразу же после окончания съемок финального выпуска «Игры престолов». Также было сказано, что помимо вредной зависимости, актер борется со стрессом и очень сильным переутомлением. Причиной такого состояния источник называет изнурительный съемочный процесс.

Представитель актера подтвердил информацию о пребывании Кита в медучреждении. Он заявил, что Харингтон решил воспользоваться перерывом в своей карьере и избавиться от личных проблем. Также представитель добавил, что на пути к выздоровлению Кита очень сильно поддерживает его супруга Роуз Лесли.

Американские журналисты разузнали, что один месяц пребывания в реабилитационном центре, где лечится Кит, стоит приблизительно 120 тыс. долларов США.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 83

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