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Сегодня Прощёное воскресенье — история и христианские традиции праздника

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В Прощеное воскресение в церквях читается Евангелие с разделом о Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид.

Все православные христиане в Украине празднуют сегодня Прощёное воскресенье. В последний день перед Великим постом люди просят у родных и близких прощения за совершённые проступки, а также сами прощают тех, кем когда-то были обижены. В этом году, согласно церковному календарю, праздник выпал на 1 марта, информирует enovosty.com/news.

Христиане просят прощения друг у друга для того, чтобы с чистой совестью и душой принять пост, сосредоточиться на духовной жизни и встретить Пасху. Считается, что в этот день каждый человек может попросить прощение за все прегрешения и проступки, совершенные им сознательно или невольно за прошедший год.

По преданиям, традиция появилась в древней Палестине и христианском Египте, еще до завоевания этих мест мусульманами. Монахи до начала Великого поста уходили в пустыню по одному, где практически без пищи и воды проводили 40 дней, следуя примеру Спасителя, чтобы усилить подвиг молитвы и подготовиться к празднику Пасхи. Перед дорогой они просили прощения за все обиды, понимая, что, возможно, видятся в последний раз.

В Прощеное воскресение в церквях читается Евангелие с разделом о Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид. После вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения. Люди приходят в храм, чтобы исповедаться, покаяться в грехах и причаститься. В этот день просят прощения у родных, друзей, знакомых, коллег, и обязательно отпускают все обиды.

Читайте: Сегодня православные христиане отмечают Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье завершает Масленицу. Испеченные в Прощеное воскресенье блины нужно съесть все до единого (считается, что это принесет счастье семье, сплотит ее).

Совершите доброе дело в этот день — уступите место в общественном транспорте, покормите бездомное животное, помогите бедным, передайте посильную сумму на благотворительность.

В этот день посещают могилы родных, проносят цветы усопшим, просят у них прощения, а также просят оберегать живых от бед и напастей. Не простить кого-то или сквернословить в Прощеное воскресение — плохая примета.

В народе верили: какая погода на Прощеное воскресенье, такой она будет и на Пасху. Если накануне Великого поста будет хорошая ясная и теплая погода, то и весна будет такой же, можно ждать хороший урожай.

С понедельника, 2 марта, у верующих начинается Великий пост, который продлится до Пасхи. В этом году она выпадает на 19 апреля.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 99

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