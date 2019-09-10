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У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь

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У мегапопулярной мировой звезды Ким Кардашьян нашли две болезни. Одно из заболеваний требует пожизненной терапии.

Звезда американского шоу Ким Кардашьян рассказала о своих болезнях. Об этом шла речь в новой серии реалити-шоу «Семейство Кардашьян», информирует enovosty.com/news.

В новом эпизоде Ким пожаловалась на частое недомогание. Звезда рассказала о приступах хронической усталости, онемении в конечностях, а также об опухании суставов. Знаменитость обратилась за медицинской помощью только после того, как однажды утром из-за сильно опухших рук не смогла почистить зубы и даже застегнуть бюстгальтер.

Серия лабораторных анализов диагностировала у Ким Кардашьян сразу два неизлечимых заболеваниях. Оказалось, что у нее красная волчанка, а также ревматоидный артрит. В связи с артритом, звезду теперь ожидает пожизненная лекарственная терапия.

Справка. Ревматоидный артрит является системным аутоиммунным заболеванием. Главным образом, во время болезни страдают суставы. Также артрит может ухудшать состояние сердечно-сосудистой системы.

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Красная волчанка, как и артрит, — аутоиммунная болезнь. Заболевание – хроническое и неизлечимое. Особой поддерживающей терапии оно не требует.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 645

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