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Определены самые модные цвета нового сезона

Главная » Последние новости » Новости культуры » Определены самые модные цвета нового сезона
 
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В следующем сезоне в моду войдут цвета, которые напоминают о природном спокойствии и душевном равновесии.

Корпорация цвета Pantone определилась с самыми модными оттенками весны и лета следующего, 2020, года, информирует enovosty.com/news.

Напомним, что в текущем году, по данным Pantone, наиболее модным был «коралловый цвет с золотистым оттенком», а в 2018 в центре внимания модников находился «ультрафиолет».

В 2020 году на арену выходят спокойные и комфортные природные цвета. Эксперты считают, что в тренде будет оттенок под названием Gentle breeze (морской). Также модным считают горно-голубой и зеленый.

Несмотря на доминирование природных цветов, весной и летом следующего года также на модных показах ожидается немало «металлика». Виной всему эра цифровых технологий.

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Дополнить трендовые цвета, по словам экспертов, можно будет кораллово-розовым, ментоло-голубым, оттенком старых джинсов, белым, серым, оранжевым, коричневым, голубым и светло-солнечным.

Справка. Компания Pantone Inc была создана в США в 1963 году. Именно ей принадлежит стандартизованная система подбора цвета, которой пользуются во всем мире. Эталонные пронумерованные цвета хранятся в специальном каталоге фирмы.


Автор: Катерина Лукьянчук
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