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В австралийских водах когда-то жили гигантские морские скорпионы

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В австралийских водах когда-то жили гигантские морские скорпионы Eurypterida

Согласно исследованию, опубликованному в Gondwana Research, в австралийских водах когда-то жили гигантские морские скорпионы Eurypterida. Об этом сообщает The Conversation, информирует enovosty.com/news.

Морские скорпионы Eurypterida были самыми крупными морскими хищниками, которые в длину достигали более 2,5 метров. Сейчас точно не известно, что ели скорпионы. Предполагается, что в меню была рыба и мелкие членистоногие.

В австралийских водах когда-то жили гигантские морские скорпионы

Ученые планируют продолжить исследования, в надежде найти более полную информацию. Это не только поможет лучше узнать австралийских морских скорпионов, но и позволит лучше понять окружающую среду, в которой они жили.

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По мнению ученых, еще многое предстоит узнать об этих «титанах», которые плавали в доисторических океанах Австралии.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 98

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