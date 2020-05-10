«За что нам все это?» — российские рок-музыканты спели о жизни в путинской России (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » "За что нам все это?" - российские рок-музыканты спели о жизни в путинской России (ВИДЕО) "За что нам все это?" - российские рок-музыканты спели о жизни в путинской России (ВИДЕО)

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Российская рок-группа "Сплин" записала песню на стихи и музыку Александра Васильева "Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите"

Гарри, привет, как дела, приятель?

Надеюсь, что ты там еще не спятил?

Низкий поклон тебе от всей нашей братии

С этих глухих болот

Нас окружают сплошные маглы

И рожи у них такие злые и наглые…

Гарри, скорей прилетай, ты нужен

А то нерушимый совсем разрушен

Из всех проплешин, из всех проушин

Они выкачивают нефть и газ

По воле бога и согласно плану

Скоро нас всех поведут на плаху

Ты захвати волшебную палку

Чтобы двинуть им между глаз

Маглы совсем охренели, Гарри

Мир почернел от дыма и гари

Если б ты видел все эти хари

Ты бы разбил очки

Вчера шел король весь крутой и гордый

И мальчик сказал: «король-то голый»

Мальчику тут же с ноги проломили голову

И пришили ему статью

Теперь он не пьет лимонад из бутылки

Теперь он сидит то в Крестах, то в Бутырке

То морщит свой лоб, то чешет в затылке

Но не понимает за что…

«Включил песню, пойду в окно посмотрю, там клип к этой песне», — пишут российские пользователи в комментариях к видео.

В ответ на песню Васильева стали появляться композиции от Андрея Макаревича и других российских музыкантов.