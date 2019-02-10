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Монатик порадовал поклонников новым снимком со сыновьями

Главная » Последние новости » Новости культуры » Монатик порадовал поклонников новым снимком со сыновьями
 
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Известный украинский исполнитель Дмитрий Монатик «залил» в Instagram новое фото. На нем он запечатлен с двумя сыновьями.

Монатик очень мало публикует фото, на которых была бы замечена его семья. Таким образом он пытается оградить личную жизнь от СМИ. Однако время от времени в Instagram появляются снимки детей и жены Ирины, информирует enovosty.com/news.

Сегодня певец снова сделал исключение и порадовал фанатов трогательной записью. Он поделился семейным снимком, где запечатлены его два малыша. Вместе с папой они играю на пианино.

Традиционно семья Монатика позирует спиной к объективу.

Монатик порадовал поклонников новым снимком со сыновьями

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На фото также можно увидеть много интересных предметов. Они находятся на белом пианино.

Артист в подписи к снимку остроумно пошутил. Он отметил, что именно так дописывает свой альбом – «в шесть рук».

Поклонникам очень понравились мальчики, которые помогают папе в творчестве. Они оставили множество восторженных комментариев.

Добавим, что ранее Дмитрий уже объяснял СМИ, почему не показывает лица своих детей. Он считает, что мальчики сами должны дать ему на это разрешение. Пока же они не могут решать, хотят ли известности или нет. Возможно, когда дети подрастут и сами этого захотят, звездный папа продемонстрирует их лица всей Украине.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 629

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