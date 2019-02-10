Дженнифер Энистон устроила грандиозную вечеринку в честь своего 50-летия

Главная » Последние новости » Новости культуры » Дженнифер Энистон устроила грандиозную вечеринку в честь своего 50-летия Дженнифер Энистон устроила грандиозную вечеринку в честь своего 50-летия

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Не верится, но популярной голливудской актрисе уже 50.

Несмотря на то, что день рождения у Дженнифер Энистон 11 февраля, она решила организовать вечеринку на выходных. Вчера, 9 февраля, к ней на празднование пришел почти весь Голливуд, информирует enovosty.com/news.

В частности, Дженнифер пригласила своих друзей – Сандру Буллок, Роберта Дауни-младшего и Риза Уизерспуна.

Самый большой фурор на праздновании совершил Брэд Питт. Никто не ожидал, что он посетит день рождение своей экс-супруги. Добавим также, что второй муж Джастин Теру не появился на вечеринке.

Напомним, что брак Брэда и Дженнифер длился 5 лет – с 2000 по 2005. Актер бросил Энистон из-за Анджелины Джоли, с которой познакомился во время работы над картиной «Мистер и Миссис Смит». На протяжении многих лет Энистон была обижена на своего бывшего, но как видим, сейчас от обиды не осталось ничего.

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Дженнифер Энистон – любимица многих. Она не только безупречно выглядит, но и обладает сильным и добрым характером. Помимо этого, она неоднократно ставала на защиту женщин. Энистон считает, что общество продолжает оценивать прекрасный пол по устарелым стандартам, оно часто считает бездетных неполноценными и этим сильно травмирует их души.

Дженнифер как-то призналась СМИ, что никто и представить не может, сколько она сделал, чтобы стать матерью. «Мы полноценны, и неважно, замужем мы или нет, есть у нас дети или нет», — отметила она.