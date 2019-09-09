На рынке скоро появится новый электромобиль: что известно

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В компании Volkswagen сообщили о запуске производства революционного электромобиля

В компании Volkswagen сообщили о запуске производства революционного электромобиля, который должен поразить европейский автомобильный рынок, — сообщает Дєвид МакХьюдж в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Новые электрокары являются результатом огромных инвестиций в аккумуляторные технологии и новые заводы, которые работают с учетом экологических требований.

Но вопрос состоит в одном, готовы ли потребители покупать новые электрокары. Электромобили остаются нишевым продуктом, занимающим менее 2% автомобильного рынка из-за более высоких цен и опасений относительно отсутствия мест для зарядки. Поэтому выпуск электрокаров является рискованным начинанием для компаний.

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«Автомобильная индустрия инвестирует миллиарды в разработку новых электромобилей. Были построены заводы по сборке аккумуляторов. Были заключены огромные контракты с азиатскими поставщиками. Но все средства тратятся без убедительных доказательств того, что клиенты ждут этих автомобилей», — пишет аналитик Макс Уорбертон из исследовательской фирмы Bernstein.

Volkswagen делает ставку на то, что новый электрокар ID.3 с вместительным салоном и дальностью пробега до 550 километров изменит ситуацию. Компания утверждает, что базовая цена автомобиля будет менее 30 000 евро, поэтому ID.3 будет «электромобилем для всех». Напомним, стоимость Tesla Model 3 составляет около 35 000 евро.