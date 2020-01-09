Hyundai похвасталась концептом электрического беспилотника

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Во время гаджет-церемонии CES компания Hyundai показала, как будет выглядеть ее новый электрический беспилотник. Согласно задумке разработчиков, он сможет взаимодействовать с людьми с помощью световых сигналов и звука.

В рамках гаджет-шоу CES, проходившему в Лас-Вегасе, Hyundai презентовала электробеспилотник под названием Mobis M-Vision S, информирует enovosty.com/news.

Изюминкой автомобиля стала необычная коммуникация с человеком. «Общаться» беспилотнык будет как с водителем и пассажирами, так и с другими участниками дорожного движения. Различные сигналы машина умеет подавать с помощью звука и света.

Создатели оснастили свое детище и опцией трансляции проекций изображений. Функцию обеспечивают специальные фары.

На данный момент известно, что синие свечение будет указывать на беспилотный режим, а желтый обозначит, что за рулем находится человек.

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Оснастили Mobis M-Vision S и опцией открывания дверей с помощью сканера сетчатки глаза и распознавания лиц владельцев. Синхронизировать беспилотник можно также со смартфоном.

Под настроение пассажиров в салоне будет включаться и музыка, обещают в Hyundai. Корпорация даже оснастила салон специальным стеклом, поддерживающим дополненную реальность.

Разработчики рассказали, что работать электрокар будет благодаря водородному электродвигателю.