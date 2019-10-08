Дания призвала ЕС запретить продажу авто с топливными двигателями

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Правительство Дании призвало ЕС ввести полный запрет на продажу топливных авто

Правительство Дании призвало ЕС ввести полный запрет на продажу топливных авто к 2030 году. Предложение Дании уже поддержали 10 стран, информирует enovosty.com/news.

Дания предлагает сформировать специальную стратегию, согласно которой страны-члены ЕС будут постепенно отказываться от бензиновых и дизельных авто. По мнению инициатора предложения, без выполнения этого условия сделать Европу «климатически нейтральным континентом» до 2050 года будет невозможно

Кроме того, в Дании сообщили, что для достижения климатических целей ЕС транспортному сектору необходимо кардинально сократить свои выбросы. Теперь Дания планирует создать альянс с теми странами, которые хотят поддержать стратегию отказа от бензиновых и дизельных автомобилей.

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