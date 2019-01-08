ТОП-5 наиболее популярных грузовиков в Украине

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В сравнении с позапрошлым 2017 годом, в 2018 году продажа грузовых автомобилей (авто, масса которых выше 3.5 тонн) в Украине увеличились почти на 22 %, до 4684 единиц.

Такое существенное увеличение продажи грузовых автомобилей считается позитивной динамикой, ведь этот сегмент авто больше всего чувствителен в к изменениям в различных отраслях-потребителях (аграрном, строительном и т.д.). Кроме того, он является определенным «индикатором» состояния экономики в целом. Известно, что тенденция увеличения продажи грузовых автомобилей продолжается уже третий год, информирует enovosty.com/news.

На первом месте в 2018 году по продажам грузовиком стал МАЗ. Продажи этого авто увеличились на 16 %, было продано 884 грузовика.

Второе место занял Mercedes-Benz, который за год сумел почти удвоить продажи, до 664 единиц. Таким образом, доля на рынке увеличилась с 8.17 % до 14.18 %.

На третьем месте оказался MAN. Продажи этого грузовика упали на 13.3 %, до 444 машин, однако все равно он оказался в тройке лидеров по популярности в Украине.

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Также в ТОП-5 наиболее покупаемых грузовиком 2018 года вошли Scania (8.67% рынка) с ростом продаж на 25.7% и Ford Trucks (почти 8% рынка). На шестом месте оказалась Volvo Trucks (5.83%). КрАЗ, который единственный в Украине производит крупногабаратные автомобили, за год увеличил продажи на 29.5 % до 259 машин и занять 5.53 % рынка.