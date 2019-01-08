Автомобили Kia Motors будут менять салон под настроение пассажира (ВИДЕО)
Автомобильный автогигант Kia Motors анонсировал технологию, которая будет распознавать эмоции пассажиров и подстраивать под них салон беспилотника.
Данная технология получила название R.E.A.D. (Real-time Emotion Adaptive Driving). Ее компания представила на выставке электроники CES 2019. Этой системой планируют оснастить будущие беспилотные автомобили Kia, информирует enovosty.com/news.
По словам разработчиков, салон автомобиля будет менять атмосферу в зависимости от настроения пассажиров. Чтобы отследить состояние людей, система будет использовать несколько датчиков. Известно, что R.E.A.D. будет считывать сигналы с камер наблюдения, а также сенсоров, измеряющих пульс и артериальное давление.
Постоянный мониторинг за эмоциональным состоянием пассажиров позволит изменять интерьер так часто, как это потребуется. Обстановка в салоне, таким образом, всегда будет комфортной.
Система R.E.A.D. состоит также из специальных сидений. Они будут слегка вибрировать в такт музыкальным композициям. Также технология предусматривает управление жестами (V-Touch).
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В KIA уверены, что их новшество позволит установить более тесную связь между автомобилем и его пассажирами без помощи слов. Автомобили будущего, по мнению специалистов, должны быть ориентированными на внутренний мир людей и их самочувствие.