В Украине увеличились продажи б/у авто

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В «Укравтопром» сообщили, что объем реализации б/у иномарок в январе-июле 2019 года вырос в 5,3 раза

В пресс-службе ассоциации «Укравтопром» сообщили, что объем реализации бывших в употреблении иномарок на первичном рынке в январе-июле 2019 года вырос в 5,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 274,2 тысячи авто, информирует enovosty.com/news.

Согласно представленной информации, за первые семь месяцев этого года наиболее популярными авто среди покупателей были Volkswagen, Opel, Audi, Renault и Skoda.

Автомобилей Volkswagen было продано 52647 штук, автомобилей Opel реализовали 26038 штук, авто Audi продали 19 880 штук, а автомобилей Renault и Skoda — соответственно 20 863 штуки и 19755 штук.

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Кроме того, в июле было зарегистрировано 24 тысячи иномарок с пробегом, что в 2,5 раза превышает показатель прошлогоднего июля. Также сообщается, что объем подержанных авто в первичных регистрациях достигает 76%.