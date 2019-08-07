Hyundai анонсировала выпуск первого гоночного электромобиля (ВИДЕО)

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Спортивный филиал корпорации Hyundai объявил о создании своего первого гоночного автомобиля на электроприводе.

Подразделение Hyundai Motorsport создает гоночный электромобиль. Именно он должен положить начало новой эре автоспорта для корпорации, информирует enovosty.com/news.

На официальном YouTube-канале появился первый тизер новой модели.

На данный момент уже известна даже дата презентации новинки. Премьера запланирована на 10 сентября. Гоночный электромобиль продемонстрируют на Международном Франкфуртском автосалоне.

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Сборки гоночного электромобиля будут проходить в Германии, в городе Альценау. Именно там расположен главный завод филиала Hyundai Motorsport.

Андреа Адамо, руководитель подразделения, заявил, что появление в модельном ряду машины на электродвигателе – новый этап развития компании. Адомо добавил, что он спровоцирован современными требованиями окружающей среды и сферы автоспорта.

Напомним, что спортивное подразделение Hyundai за последние четыре года создало несколько спортивных машин. Среди них можно выделить следующие: i20 R5, i30 N TCR, Veloster N TCR, а также i20 Coupe WRC. Последняя высоко себя зарекомендовала на Чемпионате мира по ралли WRC.