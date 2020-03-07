«У вас плохие тормоза»: как не стать жертвой автомошенников

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Нечистые на руку «сервисмены» пытаются нажиться на любой мелочи и «содрать» с клиента по полной программе.

Так, в последнее время у ремонтников получил широкое распространение достаточно простой способ обмана, на который могут попасть как владельцы автомобилей на гарантии, так и машин с приличным пробегом. Эксперты рассказывают, как не стать жертвой мошенников, информирует enovosty.com/news.

Сейчас стало модно «обманывать» людей при обслуживании тормозной системы. Ведь как ее обслуживать и когда заменять те или иные детали, знают далеко не все пользователи.

У любого автомобиля идут большие нагрузки на тормоза. Колодки и диски сильно нагреваются, а на раскаленные поверхности летит грязь с дороги. В результате на нерабочих краях дисков образуется ржавый налет. Он и становится причиной «развода». Осматривая автомобиль или меняя колодки, мастер показывает клиенту на эту ржавчину и говорит, что, мол, видите, в каком состоянии у вас диски — они сильно проточены, пора бы заменить. А то и колодки сточатся в два раза быстрее.

И как тут не поверить, ведь солидный на вид профессионал показывает на очень ржавые кромки дисков. А когда клиент «ведется», мастер продолжает пугать. Мол, фрагменты этой ржавчины могут попасть в зазоры механизмов суппорта. Это вызывает не только скрип, но может и повредить диск — на нем появятся борозды. Забегая вперед отметим, что такое действительно возможно, хотя бывает редко. В результате эффективность торможения падает, а это может привести к аварии.

Не дайте себя обмануть. Объясните мастеру, что определить, насколько проточен диск можно, только измерив его штангенциркулем именно в зоне рабочей плоскости, а не по кромке. Ну, а ржавый налет легко сбить молотком. Если будете делать это сами, то действуйте осторожно и берегите глаза.

А о замене дисков надо думать тогда, когда заметили на них глубокие кольцевые выработки, похожие на канавки. Скорее всего они появляются на внутренней стороне диска. С такими дисками даже новые колодки после притирки работают менее эффективно, чем по «чистом» диске. Если же поверхность изношена ровно — диски еще послужат и менять их не надо.

По матералам: MMR