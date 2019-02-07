Tesla и Mercedes ведут переговоры о создании совместного фургона

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Два известных автоконцерна намерены создать совместный электрофургон.

Tesla и Mercedes сейчас договариваются об общем производстве автомобиля. Данная информация была обнародована Дитер Цетше — одним из членов совета директоров корпорации Daimler, владеющей Mercedes, информирует enovosty.com/news.

Скорее всего, толчком к этому решению послужил ноябрьский пост Илона Маска в соцсети Twitter. Тогда миллиардер написал, что очень бы хотел запустить совместный проект с Daimler или Mercedes. Маск выразил желание создать электроверсию легендарного Sprinter.

Эксперты предполагают, что внимание главы Tesla сосредоточено на Sprinter, потому что многие технические работники компании пользуются грузовыми фургонами Sprinter.

На данный момент другие подробности переговоров держаться в секрете.

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Справка. Sprinter – серия малотоннажных машин Mercedes-Benz. Первый модельный ряд был изготовлен немецкими инженерами в 1995-2006 годах. Позже этот автомобиль собирали в Аргентине. Год назад в немецком городке Дуйсбург было презентовано третье поколение фургона Sprinter. Модельный ряд состоит из 6 вариантов кузова. Также покупатель может выбирать 2,1-литровый мотор или 3-литровый. Максимальная грузоподъемность новой версии составляет 4 т.