В Украине планируют запустить производство отечественных электрокаров

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Отечественная автомобильная корпорация «Богдан» сообщила о своих намерениях открыть украинское производство электрокаров. Об этом стало известно от представителей пресс-службы компании.

Эксперты корпорации заявили, что на сегодняшний день у них есть возможности технологического характера для того, чтобы начать отечественное производство электромобилей, информирует enovosty.com/news.

Сегодня на автомобильном рынке представлены такие модели компании «Богдан», как Hyundai «IONIQ Electric» и «IONIQ Hybrid». Также, в 2018 году датская фирма заказала в украинского предприятия электротягач Banke Electromotive, а в феврале 2019 года «Богдан» выпустит в продажу электрокар «JAC iEV7S».

По мнению представителей, такие модели автомобилей вполне можно строить и на территории Украины. Если планы будут реализованы, то элекрокары станут более доступны для украинцев.