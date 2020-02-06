Шокируюшая статистика ДТП и советы водителям от замначальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого

Главная » Последние новости » Новости авто » Шокируюшая статистика ДТП и советы водителям от замначальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого Шокируюшая статистика ДТП и советы водителям от замначальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого

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Большинство дорожных происшествий можно было предупредить, несмотря на их частоту и совсем неутешительную статистику.

Об этом на своей странице в Facebook написал Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует enovosty.com/news.

Количество ДТП на дорогах Украины за 2019 достигло 160 675 случаев. 26052 из этих ДТП — с пострадавшими, в которых погибли 3454 человека и 32 736 — травмированы.

Это — не просто сухая статистика. Это — безопасность, жизнь и здоровье наших граждан, — отметил замначальника Департамента патрульной полиции.

Для того, чтобы избежать аварий достаточно соблюдать правила дорожного движения и простые рекомендации:

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— Внимательно следите за дорогой, даже если у вас значительный водительский опыт.

— Всегда соблюдайте дистанцию, ведь даже нажимая на тормоза, система срабатывает только через несколько секунд. Если дистанция между вами и другим авто будет слишком маленькая, то в экстренной ситуации избежать столкновения практически невозможно.

— Переезжая перекресток, обращайте внимание не только на светофор. Обязательно смотрите по сторонам. Для столкновения достаточно одного невнимательного водителя.

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— Осторожно перестраивайтесь в соседнюю полосу и сначала убедитесь, что она свободна. Помните о существовании слепых зон, которые невидимы в зеркало заднего вида или в боковые зеркала.

— Не забывайте о поворотниках, когда планируете перестроиться в другую полосу.

— Проверяйте исправность автомобиля перед поездкой: поворотники, стоп-сигналы, габаритные огни. Следите за состоянием резины и регулярно проходите плановый технический осмотр.

— Будьте особенно внимательны, если на дороге появляется автомобиль со спецсигналами — всегда давайте дорогу спецтранспорту.

— Не отвлекайтесь на телефонные разговоры и другие внешние раздражители. Всегда пристегивайтесь. Делайте остановки и отдыхайте, если ваша поездка слишком длинная.

Такие простые правила могут спасти жизнь. Берегите себя!, — резюмировал Билошицкий.