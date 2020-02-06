Британский запрет на бензиновые и дизельные авто с 2035 года спровоцировал резкий рост спроса на электромобили

Главная » Последние новости » Новости авто » Британский запрет на бензиновые и дизельные авто с 2035 года спровоцировал резкий рост спроса на электромобили Британский запрет на бензиновые и дизельные авто с 2035 года спровоцировал резкий рост спроса на электромобили

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Поисковые запросы в Интернете увеличились на 162% после того, как правительство предложило остановить продажи автомобилей на бензине и дизельном топливе к 2035 году

В Сети наблюдается резкое увеличение поисковых запросов на электромобили после объявления правительства Великобритании о планах запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей к 2035 году, информирует enovosty.com/news.

Британский онлайн-рынок Auto Trader заявил, что количество поисковых запросов в понедельник вечером выросло на 162 процента по сравнению со средним уровнем, в то время как количество просмотров гибридных автомобилей, которые также могут быть запрещены в 2035 году, выросло на более скромные 42 процента.

Возобновление интереса покупателей связано с ростом продаж электрических и гибридных моделей в Великобритании.

Продажи новых электромобилей в Великобритании утроились в январе. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT) во вторник.

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Продажи электромобилей выросли с 1334 в январе 2019 года до 4054 в прошлом месяце, увеличившись до 2,7 процента рынка новых автомобилей, хотя общий рынок упал на 7 процентов до 149 тысяч.

Продажи гибридных автомобилей также выросли: почти каждый пятый автомобиль, продаваемый в Великобритании, либо полностью электрический, либо работает на технологии, которая включает в себя как двигатель, так и аккумулятор.

Промышленность сталкивается с борьбой за будущее гибридных автомобилей, и правительство планирует провести консультативные совещания с целью запретить их к 2035 году наряду с традиционными бензиновыми и дизельными автомобилями.

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Предыдущие планы по запрету продаж бензина и дизельного топлива в 2040 году позволили продавать гибриды, которые могут ездить на разумные расстояния, используя только энергию аккумулятора. Но в понедельник премьер-министр Борис Джонсон заявил, что нововведения будут включать в себя расширение запрета на гибридные автомобили, что жестко критикуется отраслью, которая полагается на потребителей, покупающих гибридные автомобили, прежде чем совершить полный переход на автомобили с аккумулятором.

Гибридные автомобили «по-прежнему служат хорошей отправной точкой для тех потребителей, которые хотят опробовать новые альтернативные технологии, но считают, что чистый электрический автомобиль для них не совсем сейчас подходит», — заявил коммерческий директор Auto Trader Ян Пламмер.

Исполнительный директор SMMT Майк Хоуз назвал последнее падение продаж «тревожным». «Доверие потребителей пока не возвращается на рынок, и ему не поможет решение правительства добавить дополнительную путаницу и нестабильность, полностью запретив автомобили с двигателями внутреннего сгорания», — добавил Хоуз.

Напомним, Великобритания намерена полностью запретить продажу новых автомобилей на бензине, дизельном топливе, а также гибридных авто с 2035 года в попытке уменьшить загрязнение воздуха.

Эта инициатива означает полную победу электромобилей и, если она будет распространена по всему миру, может существенно изменить рынки и повлиять на доходы производителей нефти, в дополнение к трансформации автомобильной промышленности и одной из икон капитализма двадцатого века: автомобиля.

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Источник: Financial Times