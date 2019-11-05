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В Украине заработал онлайн-сервис для выбора автомобильных номеров

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Сервисные центры МВД предоставили украинцам возможность самостоятельно выбирать платные номерные знаки для своей машины.

Как сообщается на ресурсе Главного сервисного центра МВД, в Украине запущен онлайн-сервис по подбору платных номеров. С его помощью владелец автоомбиля сможет проверить доступность того или иного «красивого» номерного знака, информирует enovosty.com/news.

Теперь на странице Главного сервисного центра МВД, а также на сайтах региональных центров МВД в свободном доступе появился перечень таких номеров.

Чтобы упростить автомобилистам поиск, разработчики сгруппировали номера по цене, а также адресам территориальных сервисных центров, в которых доступны эти знаки.

Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом по подбору не нужно затрачивать много сил. Алгоритм предельно прост. Владелец машины должен зайти на сайт определенного регионального сервисного центра МВД и выбрать услугу «Номерные знаки: изготовление и хранение». Позже в категории «Дополнительный сервис» следует нажать на «Наличие платных номерных знаков». Программа выдаст результат. На выбор украинцу предложат знаки по цене и адресам.

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Разработчики уверяют, что данные на сайте обновляются ежедневно.


Автор: Катерина Лукьянчук
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