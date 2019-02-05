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Стало известно об еще одном виде мошенничества на дорогах

Главная » Последние новости » Новости авто » Стало известно об еще одном виде мошенничества на дорогах
 
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Водителей предупреждают: если вернувшись из торгового центра или магазина на парковку, вы увидите деньги на лобовом стекле, следует быть осторожным, скорее всего за вами наблюдают преступники.

Данный вид мошенничества довольно прост. Воры оставляют деньги под дворниками автомобиля в дальнем от водителя углу, справа. Водитель замечает купюру не сразу, а тогда, когда садится в авто и часто, уже успевает вставить ключ в замок зажигания. После этого автовладелец выходит из машины, чтобы достать деньги, а мошенники за считанные секунды выносят из автомобиля ценные вещи. Иногда водитель даже рискует лишиться автомобиля, информирует enovosty.com/news.

Поэтому, если сев за руль автомобиля вы увидели посторонние предметы на лобовом стекле, следует смахнуть их с помощью дворников. А если это не удалось, нужно заблокировать дверь и уехать с места парковки.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 585

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