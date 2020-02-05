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Китайская Geely создает «антивирусный» автомобиль

Главная » Последние новости » Новости авто » Китайская Geely создает «антивирусный» автомобиль
 
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Китайский автопроизводитель Geely вложит 53 миллиона долларов США (370 миллионов юаней) в создание автомобиля с системой фильтрации воздуха, которая не пропускает вирусы.

Об этом сообщается на сайте компании.

В Geely отметили, что разрабатывают такой автомобиль «для дальнейшей борьбы с коронавирусом», информирует enovosty.com/news.

«Научно-исследовательские и конструкторские бюро Geely Auto в Европе, США и Китае займутся совместной разработкой и исследованием новых материалов с антибактериальными и противовирусными свойствами, которые могут использоваться в системах кондиционирования воздуха и на поверхностях, с которыми контактирует человек, — такие как кнопки и ручки», — сказано в пресс-релизе автопроизводителя.

Автомобили с комплексной антивирусной защитой требуют не только способности изолировать вредные вещества в воздухе, но и быстро и эффективно очищать воздух в салоне для пассажиров.

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Geely Auto будет в полной мере использовать свою систему разработок, а также сотрудничать с профессиональными медицинскими и научно-исследовательскими институтами для работы над новыми исследованиями.

Автомобильные компании должны взять на себя обязательство производить продукты, которые помогают защитить здоровье водителей и пассажиров, — говорится в сообщении.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 314

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