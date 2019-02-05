Китай выигрывает гонку электромобилей

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Природа как сказка, от украинского фотографа Вячеслава Мищенко

Все фото »

Новости авто

05.02.2019 г.
13:30Tesla собирается купить компанию по производству супераккумуляторов
12:05Китай выигрывает гонку электромобилей
04.02.2019 г.
20:40Названа новая система обмана водителей Украины
03.02.2019 г.
10:43Илон Маск: Все патенты Tesla опубликованы и их можно «добросовестно использовать»
01.02.2019 г.
22:00Tesla планирует выпускать новое транспортное средство
31.01.2019 г.
12:49Создана технология противогололедного подогрева дорог
12:19Tesla завершила 2018 год с крупным убытком
Все новости авто

Аналитика

04.02.2019645

Итоги дня: Подписание важного закона, дуэль Порошенко и Тимошенко и вызов Мадуро

Итоги дня: Подписание важного закона, дуэль Порошенко и Тимошенко и вызов Мадуро
Президент Порошенко подписал закон о земельном моратории, Порошенко и Тимошенко обменялись взаимными обвинениями, а Мадуро бросил вызов Трампу, - такими ...
04.02.2019190

Brexit не может, ЕС не хочет

Brexit не может, ЕС не хочет
Предыдущий текст о Брексите уже был опубликован, когда на депутатов Палаты общин Великобритании снизошло озарение в том смысле, что они наконец-то смогли ...
01.02.20191099

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы
Госреестр избирателей рассказал, как проголосовать не по прописке, у Порошенко прокомментировали увольнение Аласании, а жителям столицы увеличили тарифы ...

Последние новости

05.02.2019 г.
16:00 Форма Млечного Пути оказалась не такой, как предполагалось ранее
15:45 Для улучшения бизнес-климата необходимо усовершенствовать инфраструктуру экономики, - Владимир Воля
15:33 Для решения проблем с Brexit время еще есть, - Меркель
15:21 Супрун отстранили от исполнения обязанностей главы Минздрава
15:09 Ученые: Магнитный полюс нашей планеты сместился в сторону Сибири
15:09 С 2014 года Россия потеряла более $210 миллиардов прямых иностранных инвестиций, - Злой Одессит
15:00 Стартаперы из Польши придумали технологию, способную совершить революцию в энергетике
14:49 Порошенко многократно увеличил свои доходы в 2018 году, - Тимошенко
14:40 Компания Huawei занялась разработкой линейки новых процессоров
14:14 Xiaomi передает выпуск бюджетных моделей своим суббрендам
14:10 "Группа Лимы" агитирует армию Венесуэлы перейти на сторону Хуана Гуайдо
14:05 Зарплаты 2019: Стоит ли ждать украинцам невиданных богатств?
13:52 Европейский эксперт Карел Хирман опроверг заявление Андрея Геруса
13:45 "Трампу нужны только хорошие новости", - разведка США
13:38 Диетологи рассказали, можно ли есть яйца каждый день
13:30 Tesla собирается купить компанию по производству супераккумуляторов
13:28 В США протестировали грузовой беспилотник-тейлситтер (ВИДЕО)
13:10 Ученые встревожены: глобальное потепление спровоцирует потерю половины гималайских ледников
13:00 В Антарктиде найдена заброшенная база в виде свастики (ВИДЕО)
12:54 Квартиры по-новому: 9 новых строительных правил изменят жизнь украинцев
12:41 Сегодня мир отмечает Китайский Новый год: традиции и приметы праздника
12:40 СМИ раскрыли распорядок дня Дональда Трампа
12:31 За какую работу на выборах можно законно получать деньги
12:30 Три самые большие угрозы, стоящие сегодня перед человечеством
12:25 Названа сумма долгов по коммуналке жителей Киевской области, - цифры впечатляют
12:20 МИД Ирана: "Обвинения в планировании и совершении террористических акций в Европе были странными и безосновательными"
12:18 Назвали самое опасное для сердечников время суток
12:12 Вышло второе в этом году обновление Android, исправляющее множество уязвимостей
12:05 Китай выигрывает гонку электромобилей
12:01 "Убежали от Сомали": Названы пять главных направлений роста экономики Украины
11:43 В США предупредили о вероятном возрождении ИГИЛ
11:42 Укрзалізниця резко сократила количество поездов в РФ
11:40 Ученые определили причину возникновения рака в молодом возрасте
11:00 Политолог пояснил, каким на самом деле должно быть "прощание" с Москвой
10:41 Выборы-2019: ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты 24 лицам
10:40 В Канаде поставили на место пропагандистов
10:14 Порошенко назвал пять направлений экономического роста
10:07 Россия меняет тактику: Эксперт назвал зону потенциального напряжения
09:58 Трамп направит в Японию военный корабль
09:30 "То, что они строят, – ужасно": Мостостроитель рассказал о нарушениях при строительстве Крымского моста
09:17 Япония признала Курилы идеальным местом для ракет США
09:14 "Катю не просто убили": Отец Гандзюк показал жуткие снимки дочери из больницы (ФОТО 18+)
09:00 "Дальше движение очень простое": Украинский журналист на росТВ озвучил жесткий ультиматум Путину
08:55 Путин использует Лукашенко как инструмент грабежа белорусов
08:50 Авантюры Путина терпят крушение: Военный обозреватель о невероятном сценарии для Украины
08:45 Важное обещание: Порошенко сделал мощный посыл Путину
08:38 СМИ: У Мадуро – катастрофа с экспортом нефти
08:34 На Донбассе произошла бойня. Стало известно о большом количестве убитых
08:00 Процесс идет: Утренние новости Пономаря
04.02.2019 г.
22:40 Илон Маск показал видео огненных испытаний двигателя корабля Starship (ВИДЕО)
22:00 В Австралии из-за мощнейшего наводнения по улицам плавают крокодилы (ВИДЕО)
21:20 В Украину снова идет зима
20:53 Активисты провели пикет "Кто заказал Катю Гандзюк?" (ВИДЕО)
20:43 Во сколько украинцу обходится защита от инфекций
20:40 Названа новая система обмана водителей Украины
20:00 Ученые определили продолжительность наиболее здорового сна
19:41 Украинцы массово получают травмы на польских стройках
19:13 Промосковский режим Мадуро вошел в стадию агонии, - Anti-colorados
18:53 Россия «стахановскими» темпами теряет рентабельные нефтяные месторождения, - Злой Одессит
18:33 В России треть продуктов не соответствует ГОСТам
Все новости »

Китай выигрывает гонку электромобилей

Главная » Последние новости » Новости авто » Китай выигрывает гонку электромобилей
 
Печать Отправить на почту

 

 

Спрос на электромобили в Китае растет. В прошлом году было продано около 1,3 миллиона новых автомобилей, что на 62% больше, чем в 2017 году.

Чтобы примерно понять это число, по оценкам, по состоянию на сентябрь 2018 года во всем мире эксплуатировалось всего около 4 миллионов электромобилей, информирует enovosty.com/news.

Мировой рынок растет в геометрической прогрессии, увеличившись в шесть раз с 2013 года. Большая часть этого роста – благодаря ​​Китаю. Как показывает этот график, прошло всего четыре года с тех пор, как китайские продажи электромобилей обогнали продажи в США. В прошлом году они были более чем в три раза выше, и прогнозируется, что разрыв будет увеличиваться.

На автомобили с новой энергией пришлось чуть более 4% от всех 28,1 млн. автомобилей, проданных в Китае в прошлом году. Это больше, чем в США(менее 2%) и Европе (чуть более 3%). Но недостаточно много, чтобы удовлетворить правительство Китая. В апреле прошлого года власти объявили о масштабных целях в 10% для обычных легковых автомобилей в 2019 году, и до 12% в 2020 году.

Читайте: Житель Китая заработал $600 тысяч на продаже банок с чистым воздухом

Хотя эти цели и не сделают Китай самым энергичным потребителем электромобилей в мире на душу населения, — этот титул носит Норвегия — из-за огромных масштабов китайского рынка он становится самым важным в мире.

Именно это и послужило толчком к решению Tesla открыть новый огромный завод в Шанхае. Строительство Gigafactory 3 началось ранее в этом месяце, с заявленной целью производить полмиллиона автомобилей в год. Производство будет сосредоточено на Tesla Model 3 исключительно для внутреннего китайского рынка.

Читайте: Акциз при импорте электромобилей возвращается: сколько нужно платить

Толчок к электрическим транспортным средствам в настоящее время является основной частью экологической политики многих правительств. По крайней мере, 20 из них установили официальные цели, и Китай — одна из нескольких стран, которая объявила о своем желании полностью отказаться от традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Не только изменение климата побуждает политиков действовать: растущее количество научных данных указывает на пагубное воздействие загрязнения воздуха на здоровье людей, продолжительность жизни и даже интеллект.

Все это указывает на светлое будущее для электромобилей. Китайская ассоциация автопроизводителей прогнозирует дальнейшие продажи в размере 1,6 млн. в 2019 году. И это может быть только началом, как показано на диаграмме ниже.

Рост такого масштаба будет впечатляющим при любых обстоятельствах, но особенно отличающимся от плохих показателей автомобильного рынка в целом.

Шесть месяцев снижающихся продаж в Китае привели в замешательство производителей, уже страдающих от падения продаж дизельного топлива. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover указал на то, что падение спроса в Китае является одним из факторов, повлиявших на его решение сократить 10% своей рабочей силы. Последствия торговой войны между Китаем и США и замедление экономики Китая в совокупности делают его жестким рынком.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 291

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

В Украине начали производить подкуп избирателей, - Нацполиция
За какую работу на выборах можно законно получать деньги
Выборы-2019: ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты 24 лицам
В Украине начали производить подкуп избирателей, - НацполицияЗа какую работу на выборах можно законно получать деньгиВыборы-2019: ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты 24 лицам
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Подписание важного закона, дуэль Порошенко и Тимошенко и вызов Мадуро
Brexit не может, ЕС не хочет
Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы
Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок
Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
В украинских городах на законных основаниях могут поднять триколор
Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019
Brexit превращается в «Санта-Барбару»
Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов
Поредевший Давос и «сексуальность» Украины
Все статьи


Читайте также

Tesla собирается купить компанию по производству супераккумуляторов
 Житель Китая заработал $600 тысяч на продаже банок с чистым воздухом
Илон Маск: Все патенты Tesla опубликованы и их можно «добросовестно использовать»
 Tesla планирует выпускать новое транспортное средство
Китай готов продавать новейшие гиперзвуковые ракеты и лазерное оружие другим странам
 В Китае родились обезьяны-клоны с отредактированным геномом
Китайцы следят за своими детьми в школе, используя “умную форму”
 В Китае подходит к концу строительство самого большого аэропорта в мире (ФОТО)

Армия

Грузовой автомобиль высокой проходимости "ВЕПР-М"
Зенитно-ракетный комплекс RBS 90 (Швеция)
Система противоракетной обороны «Шарви́т ксами́м» (Израиль)
Боевая машина пехоты Type 89 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Сергей
ТИГИПКО
Татьяна
БАХТЕЕВА
Георгий
ТУКА
Игорь
РАЙНИН
Все персоны    >>

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД

В Украине резко возросло количество электрозаправок: как и где зарядить свой электрокар

Рейтинг YouTube на 28 марта: ТОП-10 популярных роликов про авто

ТОП-10 самых топовых роликов про авто на YouTube

Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Китай подозревают в разработке климатического оружия

Свобода слова под угрозой: IT отрасль против создания аналога «Роскомнадзора» в Украине

Искусственный интеллект, спутниковая связь и роботы: какими будут армии будущего

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 