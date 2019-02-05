Китай выигрывает гонку электромобилей

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Спрос на электромобили в Китае растет. В прошлом году было продано около 1,3 миллиона новых автомобилей, что на 62% больше, чем в 2017 году.

Чтобы примерно понять это число, по оценкам, по состоянию на сентябрь 2018 года во всем мире эксплуатировалось всего около 4 миллионов электромобилей, информирует enovosty.com/news.

Мировой рынок растет в геометрической прогрессии, увеличившись в шесть раз с 2013 года. Большая часть этого роста – благодаря ​​Китаю. Как показывает этот график, прошло всего четыре года с тех пор, как китайские продажи электромобилей обогнали продажи в США. В прошлом году они были более чем в три раза выше, и прогнозируется, что разрыв будет увеличиваться.

На автомобили с новой энергией пришлось чуть более 4% от всех 28,1 млн. автомобилей, проданных в Китае в прошлом году. Это больше, чем в США(менее 2%) и Европе (чуть более 3%). Но недостаточно много, чтобы удовлетворить правительство Китая. В апреле прошлого года власти объявили о масштабных целях в 10% для обычных легковых автомобилей в 2019 году, и до 12% в 2020 году.

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Хотя эти цели и не сделают Китай самым энергичным потребителем электромобилей в мире на душу населения, — этот титул носит Норвегия — из-за огромных масштабов китайского рынка он становится самым важным в мире.

Именно это и послужило толчком к решению Tesla открыть новый огромный завод в Шанхае. Строительство Gigafactory 3 началось ранее в этом месяце, с заявленной целью производить полмиллиона автомобилей в год. Производство будет сосредоточено на Tesla Model 3 исключительно для внутреннего китайского рынка.

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Толчок к электрическим транспортным средствам в настоящее время является основной частью экологической политики многих правительств. По крайней мере, 20 из них установили официальные цели, и Китай — одна из нескольких стран, которая объявила о своем желании полностью отказаться от традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Не только изменение климата побуждает политиков действовать: растущее количество научных данных указывает на пагубное воздействие загрязнения воздуха на здоровье людей, продолжительность жизни и даже интеллект.

Все это указывает на светлое будущее для электромобилей. Китайская ассоциация автопроизводителей прогнозирует дальнейшие продажи в размере 1,6 млн. в 2019 году. И это может быть только началом, как показано на диаграмме ниже.

Рост такого масштаба будет впечатляющим при любых обстоятельствах, но особенно отличающимся от плохих показателей автомобильного рынка в целом.

Шесть месяцев снижающихся продаж в Китае привели в замешательство производителей, уже страдающих от падения продаж дизельного топлива. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover указал на то, что падение спроса в Китае является одним из факторов, повлиявших на его решение сократить 10% своей рабочей силы. Последствия торговой войны между Китаем и США и замедление экономики Китая в совокупности делают его жестким рынком.