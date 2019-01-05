Tesla снизила цены на все свои автомобили
Tesla анонсировала замечательную новость. Компания Илона Маска решила снизить цены на все модели.
Tesla собирается снизить ценник каждого автомобиля на 2 тыс. долларов. Об этом компания написала в свежем отчете, информирует enovosty.com/news.
Сотрудники корпорации заявили, что данный шаг связан с уменьшением федеральных налоговых льгот для людей, желающих приобрести электромашину.
После появления новости о снижении стоимость машин акции Tesla снизились на 10%. Однако уже до закрытия торгов они выровнялись к 6,8%.
Добавим, что в прошлом, 2018 году, автомобильная компания Илона Маска достигла рекордных производственных показателей. В последние месяцы на ее мощностях собрали наибольшее количество автомобилей за всю историю корпорации. В прошлом квартале Tesla построила более 86 тыс. электрокаров.
Читайте: Эксперты определили страны, производящие самые безопасные автомобили
Справка. На самом деле основателем компании Tesla был не Маск. В 2003 году ее создали инженеры Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг. Они назвали свое детище Tesla Motors — в честь известного во всем мире физика. Всего через год Tesla Motors заинтересовался Илон Маск. Он стал ее самым большим инвестором. Вложив в корпорацию $7,5 млн, Маск возглавил совет директоров. Tesla Roadster – стал первым электромобилем компании. Этот спорткар был выпущен в 2007 году.