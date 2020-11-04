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Литва разрабатывает гибридный электрический багги для спецназа (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости авто » Литва разрабатывает гибридный электрический багги для спецназа (ФОТО)
 
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Инженеры литовской компании OSTARA работают над созданием будущего высокоскоростного вездехода с гибридной силовой установкой.

Новый автомобиль, получивший название Krampus, разработан для обеспечения малозаметной, быстрой и мобильной транспортировки по сложной местности для удовлетворения потребностей в легкой мобильности легкой пехоты и сил специальных операций. Новая сверхлегкая боевая машина может перевозить максимальную полезную нагрузку более 300 кг и до 2 пехотинцев для поддержки экспедиционных миссий. Она развивает высокую скорость на пересеченной местности и, прежде всего, дает возможность обнаружения врага, информирует enovosty.com/news.

Автомобиль Krampus приводится в движение гибридным силовым электродвигателем в сочетании с высокопроизводительными аккумуляторами. Батареи могут заряжаться извне с помощью зарядного устройства типа 2 или установленного внутри дизельного генератора.

Особенность гибридного военного багги заключается в более низких акустических и тепловых сигнатурах, чем у двигателя внутреннего сгорания, что значительно снижает сигнатуру автомобиля, обеспечивая при этом больший уровень безопасности для экипажа.

Как отмечает компания, к основным преимуществам гибридно-дизельного багги относятся увеличенный запас хода, уменьшенный расход топлива и дизельный генератор для зарядки аккумулятора, который может использовать как дизельное топливо, так и топливо JP8. Благодаря электрическому приводу багги может ездить высоко в горах, где недостаточно кислорода для двигателя внутреннего сгорания, а также в местах, где использование двигателей внутреннего сгорания опасно, например, в пещерах, туннелях и т. д. На электричестве багги может проехать до 200 км, а на топливе — до 1000 км.

Читайте: Литва розробляє гібридний електричний баггі для спецназу (ФОТО)

Литва разрабатывает гибридный электрический багги для спецназа (ФОТО)

Литва разрабатывает гибридный электрический багги для спецназа (ФОТО)

Фото предоставлено OSTARA

Революционная гибридная система электропитания нового транспортного средства предлагает улучшенную бесшумную мобильность, что обеспечивает преимущества устойчивости и потенциальные военные преимущества.

На данный момент гибридный багги Krampus находится на завершающей стадии сборки.

В настоящее время ведется программирование контроллера и согласование BMS. Когда Krampus будет закончен, компания продолжит работу по проектированию и производству автономного багги на основе концепции Krampus.

Литва разрабатывает гибридный электрический багги для спецназа (ФОТО)

Фото предоставлено OSTARA

Источник: Defence-blog


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