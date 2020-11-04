Литва разрабатывает гибридный электрический багги для спецназа (ФОТО)

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Инженеры литовской компании OSTARA работают над созданием будущего высокоскоростного вездехода с гибридной силовой установкой.

Новый автомобиль, получивший название Krampus, разработан для обеспечения малозаметной, быстрой и мобильной транспортировки по сложной местности для удовлетворения потребностей в легкой мобильности легкой пехоты и сил специальных операций. Новая сверхлегкая боевая машина может перевозить максимальную полезную нагрузку более 300 кг и до 2 пехотинцев для поддержки экспедиционных миссий. Она развивает высокую скорость на пересеченной местности и, прежде всего, дает возможность обнаружения врага, информирует enovosty.com/news.

Автомобиль Krampus приводится в движение гибридным силовым электродвигателем в сочетании с высокопроизводительными аккумуляторами. Батареи могут заряжаться извне с помощью зарядного устройства типа 2 или установленного внутри дизельного генератора.

Особенность гибридного военного багги заключается в более низких акустических и тепловых сигнатурах, чем у двигателя внутреннего сгорания, что значительно снижает сигнатуру автомобиля, обеспечивая при этом больший уровень безопасности для экипажа.

Как отмечает компания, к основным преимуществам гибридно-дизельного багги относятся увеличенный запас хода, уменьшенный расход топлива и дизельный генератор для зарядки аккумулятора, который может использовать как дизельное топливо, так и топливо JP8. Благодаря электрическому приводу багги может ездить высоко в горах, где недостаточно кислорода для двигателя внутреннего сгорания, а также в местах, где использование двигателей внутреннего сгорания опасно, например, в пещерах, туннелях и т. д. На электричестве багги может проехать до 200 км, а на топливе — до 1000 км.

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Фото предоставлено OSTARA

Революционная гибридная система электропитания нового транспортного средства предлагает улучшенную бесшумную мобильность, что обеспечивает преимущества устойчивости и потенциальные военные преимущества.

На данный момент гибридный багги Krampus находится на завершающей стадии сборки.

В настоящее время ведется программирование контроллера и согласование BMS. Когда Krampus будет закончен, компания продолжит работу по проектированию и производству автономного багги на основе концепции Krampus.

Фото предоставлено OSTARA

Источник: Defence-blog