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В Украине появились необычные б/у авто из Японии

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В Украине замечены необычные автомобили из Японии

США, Европа, Корея и Грузия давно являются популярными автомобильными поставщиками автомобилей в Украину. Кроме того, стало известно о том, что в Украине странным образом начали появляться японские б/у машины. Сегодня это единичные случаи и вопрос вызывает тот факт, как именно они оказались на украинском рынке, информирует enovosty.com/news.

Более того, на отечественных дорогах замечены именно старые леворульные автомобили (в самой Японии пользуются праворульными автомобилями). Вопрос вызывает также выгода в покупке этих машин, которые дорого обходятся в растаможке. Есть вероятность, что их ввоз попросту нелегальный, так как, учитывая возраст авто, их легальное перемещение из Японии в Украину может быть вообще нецелесообразным.

В Украине появились необычные б/у авто из Японии

Кроме того, в издании TopGir отметили, что это не первый раз в Украине замечены новые партии японских автомобилей.

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Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что вскоре может изменится стоимость ввоза автомобилей из Соединенных Штатов.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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