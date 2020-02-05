Великобритания запретит продажи автомобилей с бензином и дизельным топливом с 2035 года

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Эта инициатива британского правительства направлена ​​на сокращение загрязнения окружающей среды и может полностью трансформировать автомобильную промышленность.

Великобритания намерена полностью запретить продажу новых автомобилей на бензине, дизельном топливе, а также гибридных авто с 2035 года в попытке уменьшить загрязнение воздуха, информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщает телеканал Televisa

Эта инициатива означает полную победу электромобилей и, если она будет распространена по всему миру, может существенно изменить рынки и повлиять на доходы производителей нефти, в дополнение к трансформации автомобильной промышленности и одной из икон капитализма двадцатого века: автомобиля.

Премьер-министр Борис Джонсон намерен использовать эту амбициозную инициативу, чтобы повысить британские полномочия по охране окружающей среды после того, как он уволил Клэр О’Нил с поста президента по климатическим переговорам, известного как COP26. Великобритании необходимо найти нового лидера высокого уровня в своей команде, которая готовится к экстремальным переговорам ООН по климату в этом году в Глазго (Великобритания).

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Предполагается, что правительства во всем мире во время климатических переговоров ООН в ноябре 2020 года предложат новые жесткие цели для сокращения выбросов парниковых газов и предотвращения опасного перегрева планеты, которое способно привести к экологической катастрофе уже в этом столетии.

«Мы должны бороться с выбросами CO2», — сказал во вторник Борис Джонсон на церемонии запуска COP26 в Лондонском музее науки. «Как страна, как общество, как планета, как люди, мы должны действовать уже сейчас».

Правительство Великобритании сообщило, что намерено запретить до 2035 года продажи новых легковых автомобилей и микроавтобусов на бензине, дизельном топливе и гибридных автомобилей. Это может произойти даже раньше, если будет возможен более быстрый переход, — пишет издание.

Многие страны мира уже объявили о планах по сокращению парка дизельных автомобилей после скандала с выбросами Volkswagen в 2015 году, а Европейский союз, в свою очередь, вводит более строгие правила в отношении диоксида углерода.

Хотя спрос на электромобили в Великобритании — втором по величине рынке Европы для новых автомобилей увеличился, дизельные и бензиновые модели по-прежнему составляют 90% продаж. Потенциальные покупатели более экологичных моделей пока не спешат отказываться от авто на бензине, поскольку обеспокоены ограниченным наличием точек зарядки, станций техобслуживания и стоимостью электромобилей.

В прошлом году британское правительство объявило о дополнительном финансировании в размере в 2,5 миллиона фунтов стерлингов (3,25 миллиона долларов) для установки более 1000 новых точек зарядки электромобилей на жилых улицах.