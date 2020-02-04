Совместное предприятие Panasonic с Tesla уже принесло первую прибыль

Главная » Последние новости » Новости авто » Совместное предприятие Panasonic с Tesla уже принесло первую прибыль Совместное предприятие Panasonic с Tesla уже принесло первую прибыль

Закрыть Отправить

Японская компания изо всех сил пыталась получить выгоду от своих инвестиций в размере $ 1,6 млрд. в «гигантский завод США».

Аккумуляторное предприятие Panasonic с Tesla впервые получило квартальную прибыль, что дало некоторое облегчение японской компании, которая до сих пор не выполнила первоначальный платеж в 1,6 млрд долларов производителю электромобилей.

Хирокадзу Умеда, финансовый директор Panasonic, заявил, что потери на аккумуляторном заводе, который работает с Tesla в Неваде, были компенсированы, так как увеличение объемов производства привело к снижению стоимости сырья.

«Мы надеемся, что к следующему году прибыль стабилизируется», — сказал Умеда на брифинге в понедельник.

Улучшение состояния бизнеса отразилось на прошлой неделе сильными результатами Tesla, которая принесла свою первую чистую квартальную прибыль.

Читайте: "Умный" холодильник Panasonic сам привезет еду своему владельцу

Поворот наступил в критический момент для Panasonic после того, как китайский производитель батарей CATL подтвердил в понедельник, что он подписал соглашение о поставках с Tesla. Panasonic стала эксклюзивным поставщиком литий-ионных аккумуляторных батарей для автомобиля Tesla Model 3 после инвестирования $ 5 млрд в «gigafactory» в США.

В целом, операционная прибыль Panasonic выросла на 2,9% до 100,4 млрд. иен (925 млн. долл. США) в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, так как более высокие показатели ее совместного предприятия с Tesla помогли компенсировать снижение продаж датчиков автоматизации производства и конденсаторов в Китае.

«Gigafactory» в штате Невада боролась за увеличение производства с момента запуска в 2017 году, и отношения между двумя партнерами испортились. Генеральный директор Tesla Илон Маск ранее обвинял японскую компанию в ограничении производства Model 3.

Читайте: Tesla приостанавливает работу своего завода в Китае

По словам людей, близко знакомых с этим вопросом, отчасти разочарование Panasonic по поводу завода вызвало несоответствие между продажами автомобилей Tesla и агрессивным планом Маска по строительству новых заводов в Китае и Германии.

Еще одной серьезной проблемой для совместного предприятия была общеотраслевая нехватка инженеров-батарейщиков, которая, по словам компании, была решена в декабре.

Panasonic не участвовал в создании нового завода по производству аккумуляторов для Tesla в Китае, и Умеда подчеркнул, что японская компания будет по-прежнему сосредоточена на потребностях Model 3 и Model Y на заводе в Неваде.

Он сказал, что Panasonic «не слишком обеспокоен» потерей эксклюзивности после того, как Tesla подписала контракты с южнокорейским LG Chem и китайским CATL.

Отвечая на вопрос о воздействии коронавируса, Умеда сказал, что «мы пока не можем предвидеть воздействие», и что Panasonic изучает альтернативные производственные площадки в рамках плана действий в чрезвычайных ситуациях. «Но ожидается, что тяжелые условия в Китае сохранятся», — добавил он.

По материалам Financial Times