Названа новая система обмана водителей Украины

Главная » Последние новости » Новости авто » Названа новая система обмана водителей Украины Названа новая система обмана водителей Украины

Закрыть Отправить

За последнее время в Украине водители нередко становятся жертвами автоподстав. По мнению юристов, иногда нужно быть на чеку, общаясь даже с представителями правоохранительных органов. Была раскрыта популярная схема обмана украинских водителей.

Автомобиль могут остановить за минимальное нарушение правил, или за то, что машина, вроде как, числится в угоне. Далее мошенники обращают внимание на внешний вид водителя и цепляются за что угодно – усталый или недовольный вид, подёргивание рук и тому подобное. Ссылаясь на эти мелочи, автовладельца обвиняют в алкогольном или наркотическом опьянении и предлагают проехать пройти тест. В случае если водитель соглашается, по дороге его уже начинают от этого отговаривать, информирует enovosty.com/news.

Мошенники советуют пройти эту процедуру самостоятельно или вообще не делать этого, сославшись в суде на нехватку времени. Вся абсурдность ситуации состоит в том, что потерпевшему возвращают права и разрешают снова сесть за руль, хотя при подозрении в опьянении, делать это категорически запрещено. Однако все это при одном условии – водитель на камеру при свидетелях должен заявить, что отказывается от прохождения процедуры тестирования на опьянение.

А далее водитель привлекается к ответственности не за то, что управлял авто в состоянии опьянения, а за отказ пройти освидетельствование.