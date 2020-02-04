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Коронавирус вынуждает Hyundai закрывать заводы в Южной Корее

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У автопроизводителя заканчиваются комплектующие из Китая, так как вспышка эпидемии проходит через цепочки поставок.

Компания Hyundai заявила, что ей пришлось закрыть все свои автомобильные заводы в Южной Корее после того, как из-за нехватки компонентов из Китая произошли сбои, вызванные вспышкой коронавируса, которая пронзила глобальные производственные цепочки поставок, информирует enovosty.com/news.

Пятый автопроизводитель в мире по объемам продаж заявил, что он ищет новые источники элементов электропроводок для двигателей после проблем с поставками основных электрических компонентов из Китая.

Ожидается, что производство в Южной Корее возобновится к началу следующей недели, и остановка не повлияет на Kia Motors — компанию, входящую в Hyundai Motor Group.

Автопроизводители в Германии, которые получают большую часть своей прибыли в Китае, объявили о временном закрытии своих заводов в стране, а также крупных поставщиков автомобильных запчастей.

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Коронавирус наносит ущерб цепочкам поставок между секторами, особенно в жизненно важном технологическом секторе, поскольку ограничения на поездки препятствуют нормальному возобновлению работы.

Многие компании заявили, что рассчитывают возобновить производство в Китае на следующей неделе в соответствии с указаниями властей, но план может быть пересмотрен, если коронавирус, который заразил 20 689 человек и убил 427 человек, продолжит распространяться.

Аналитики ожидают, что влияние на продажи автомобилей и закупку автозапчастей в Китае после вспышки коронавируса будет более значительным, чем во время вспышки Sars в 2003 году, потому что вторая по величине экономика в мире стала гораздо большим производственным центром для автомобильной промышленности, включая электронные компоненты.

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Автомобили Hyundai Motor Co в порту в 70 км от Сеула, 2013.

Автомобили Hyundai Motor Co в порту в 70 км от Сеула, 2013 год

«Ограничения на передвижение и другие меры повысили риск нарушения работы цепочек поставок, и мы видим потенциал для остановки производства автомобилей в Китае», — говорят аналитики Nomura. «Мы также видим риск того, что проблемы с цепочкой поставок могут оказать косвенное влияние на производство в Японии и других странах Азии».

Японский автопроизводитель Nissan во вторник заявил, что рассматривает вопрос о прекращении совместной деятельности в Китае в соответствии с другими автопроизводителями, включая Toyota, Honda и Ford. Также в компании сообщили, что на двух своих заводах в провинции Хубэй, которая находится в центре вспышки, производство возобновится через некоторое время после 14 февраля.

По прогнозам аналитиков из исследовательской компании Bernstein, доходы от продаж Volkswagen и BMW в Китае в первой половине 2020 года сократятся не менее чем на 5 процентов, что усугубит их борьбу за финансирование перехода на электромобили.

Перебои с поставками могут продолжаться «дольше, чем ожидалось», сказал Ли Ханг-ку, исследователь из Корейского института экономики промышленности и торговли. «Они могут начать производство деталей в Южной Корее, но это приведет к увеличению затрат, что снизит прибыльность», — сказал он.

Источник: Financial Times


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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