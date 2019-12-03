Jaguar презентовал новый спорткар

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Компания Jaguar презентовала новую модификацию F-Type. Спорткар оснастили новым дизайном и высокотехнологичной панелью приборов.

Jaguar представил обновленный F-Type. Спорткар обзавелся более низкой носовой частью, тонкими светодиодными фарами, а также массивными воздухозаборниками бампера. В зависимости от модели спорткара будут меняться выхлопные патрубки, задняя часть кузова и диффузор, информирует enovosty.com/news.

Скорее всего, самой главной модификацией в новом автомобиле стало появление навороченной виртуальной панели управления. Ее диагональ составляет 12,3 дюйма. Также салон спорткара комплектуется информационной развлекательной аппаратурой Touch Pro, которую можно совмещать как с Android Auto, так и Apple CarPlay. Получать обновления к медиасистеме можно «по воздуху».

Базовая версия обновленного спорткара по-прежнему является 300-сильной «турбочетверкой» 2.0. Для американцев планируют производить полноприводную модель, оснащенную 385-сильным двигателем V6 3.0. Варианты же с 5-литровым V8 предполагают 575 л.с.

Для машин с двигателем V8 Jaguar предусмотрел выхлопную систему с опцией бесшумного пуска. Самая мощная версия спорткара сможет разогнаться до 100 км/ч с места всего за 3,7 секунды. Максимально допустимая же скорость движения составит 300 км/ч.

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