В Сеть утекла информация, как будет выглядеть новый пикап Tesla

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Поклонники и аналитики Tesla уже рвутся увидеть последний и, пожалуй, самый захватывающий автомобиль Илона Маска на сегодняшний день — пикап Tesla.

Осталось всего несколько недель до ожидаемого запуска в ноябре, и большинство энтузиастов и аналитиков все еще ломают голову над тем, каким получится новый внедорожник. Генеральный директор Tesla Маск оставил несколько крошек, чтобы подумать: это будет стиль «киберпанк» и он будет настолько футуристичным, что определенно будет чувствовать себя как дома в фильме «Бегущий по лезвию». , информирует enovosty.com/news.

Любопытно, что Маск отверг все концептуальные разработки, заявив, что пикап будет еще более «бегущим по лезвию». Это означает, что можно только догадываться, но одно можно сказать наверняка, фанаты и дизайнеры Tesla по-прежнему находятся в безумстве, пытаясь запечатлеть видение Маска для нового внедорожника.

Теперь новая информация раскрывает возможный план дизайна, который был задуман разработчиком концепции грузовика Tesla, Сэмом Джафари. Джафари разработал концептуальный седан, который получил название Tesla Zero.

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Модель Zero выглядит довольно футуристично с серебристо-черной внешней комбинацией. Согласно отчету Futurism, будущий пикап не может выглядеть так, тем более что Маск назвал его «бронетранспортером из будущего».

Следует отметить, однако, что у Zero есть некоторые конструктивные особенности, которые могут оказаться полезными для пикапа Tesla, включая плавную кривую, которая помогает в аэродинамике — что-то, что ему, скорее всего, понадобится, если пикап хочет достичь своих заявленных 500 миль при полном заряде.

Время «утечки» информации также кажется подозрительным — мог ли Маск дать нам подсказку о реальном виде пикапа? Придется подождать до ноября, когда он предстанет перед широкой публикой.

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