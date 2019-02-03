Илон Маск: Все патенты Tesla опубликованы и их можно «добросовестно использовать»

РусУкр

Фото недели

Природа как сказка, от украинского фотографа Вячеслава Мищенко

Все фото »

Новости авто

03.02.2019 г.
10:43Илон Маск: Все патенты Tesla опубликованы и их можно «добросовестно использовать»
01.02.2019 г.
22:00Tesla планирует выпускать новое транспортное средство
31.01.2019 г.
12:49Создана технология противогололедного подогрева дорог
12:19Tesla завершила 2018 год с крупным убытком
30.01.2019 г.
22:30Toyota представила новую Corolla (ФОТО)
21:30Какие современные авто наиболее легко угнать
29.01.2019 г.
21:45Перспективный бизнес: мировой рынок электрических автобусов вырастет на 30%
Все новости авто

Аналитика

01.02.2019528

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы
Госреестр избирателей рассказал, как проголосовать не по прописке, у Порошенко прокомментировали увольнение Аласании, а жителям столицы увеличили тарифы ...
01.02.2019655

Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок

Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок
На карте мира вызрел еще один острый внутренний гражданский конфликт, который используют внешние глобальные игроки для империалистических разборок между ...
31.01.20191059

Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев

Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
Европарламент принял важную резолюцию по Венесуэле, новый опрос показал, за кого готовы голосовать украинцы, а украинская артистка Ани Лорак подала на ...

Последние новости

03.02.2019 г.
13:10 Диетологи назвали продукты, которые могут спровоцировать инсульт
12:23 Митрополит Епифаний официально вступил на престол
12:10 Ученые определили факторы человеческого несчастья
11:27 В Полтаве на ребенка с многоэтажки упала ледяная глыба: девочка впала в кому
10:43 Илон Маск: Все патенты Tesla опубликованы и их можно «добросовестно использовать»
10:06 В Софии Киевской началась интронизация митрополита Епифания (ВИДЕО)
09:42 Нардепы зарегистрировали законопроект о продлении льготной растаможки евроблях
09:14 Масштабный пожар на Лесной в Киеве: возникла угроза обвала строительных конструкций
02.02.2019 г.
21:07 Камера наблюдения запечатлела момент прорыва дамбы в Бразилии (ВИДЕО)
20:52 На дне Черного моря обнаружили "Потерянный флот Гитлера" (ВИДЕО)
20:00 Полезный микс: Медики рассказали о лучшем для здоровья способе пить кофе
19:20 "Это случилось": Стало известно, как будут судить Савченко и Рубана (ВИДЕО)
19:14 Когда боль в горле сигнализирует о смертельной опасности
19:08 Путин окончательно выбрал путь своей страны на дно, - Аnti-colorados
19:00 ТОП-10 самых опасных действующих вулканов в мире
18:30 Работа на 100 тысяч долларов: интернет-магазин опубликовал вакансию мечты
18:10 Йенс Столтенберг высказался о размещении ядерных ракет в Европе
18:06 "В готовности к немедленному применению": РФ перебросила к границе с Украиной батальоны
17:55 Учетная ставка в Украине оказалась самой дорогой в Восточной Европе
17:43 В Великобритании могут запретить все социальные сети
17:20 Скандальная диппереписка: Америка пообещала Венгрии давить на Киев
17:17 Украинская звезда озадачила фанатов вопросом о президентстве
17:13 Выборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звезды
16:32 Украинцы придумали хитрость, как сэкономить на электричестве
16:14 Митрополит Епифаний рассказал о последнем форпосте Путина в Украине и конце войны
16:00 Самые модные дни года: Чем украинские звёзды удивили публику (ФОТО)
15:44 Журналист о резонансном деле: Процесс самоуничтожения российской власти запущен
15:05 "Вода на нашу мельницу": Почему на самом деле Трамп очень полезный для Украины
14:52 Украинские военные рассказали о страхах пророссийских боевиков
14:50 "Не ваша территория": почему Россия подрывает села в оккупированном Крыму
14:40 Определены самые популярные направления учебы у европейских студентов
14:37 Выборы-2019: Топовый политик решил не баллотироваться в президенты
14:25 День сурка: Тимка IIІ разочаровал украинцев
14:18 Аваков раскрыл планы Путина по Украине на 2019 год
14:18 Самые ожидаемые смартфоны, которые представят в феврале
14:15 Иран изготовил новую крылатую ракету с дальностью полета 1300 км
14:15 ФСБшники поручили "обработать" жителей на Донбассе. Тымчук поделился деталями
13:44 Определены продукты, которые нельзя употреблять во время простуды
13:40 Фрегаты канадских ВМС получат новейшие разведывательные системы
13:25 Путин заявил, что Россия также выйдет из договора о РСМД, если США сделают это
13:10 Беларусская погранслужба закрыла канал незаконной миграции из Ирака в ЕС
12:58 Определен самый богатый человек в истории
12:47 Названо имя лучшего украинского спортсмена месяца
11:48 Четвертая годовщина смерти Кузьмы Скрябина: подборка самых популярных песен
11:12 В Одессе кандидат в президенты попала в аварию
11:00 Ульяна Супрун: Какие лекарства полностью несовместимы с алкоголем
10:21 Дональд Трамп готов объявить чрезвычайное положение в США
09:45 19-летний украинский моряк-военнопленный мог подхватить гепатит в российской тюрьме, - адвокат
09:20 Над Кубой взорвался метеорит
08:34 Украина готова к закупке высокотехнологичного оружия из США, - Климпуш-Цинцадзе
08:16 ООС: На Донбассе ликвидированы двое боевиков
01.02.2019 г.
22:54 Країна внутрішнього розколу: що відбувається у Венесуелі
22:40 В Киеве стреляли в ребенка
22:00 Tesla планирует выпускать новое транспортное средство
21:40 Минюст объявил новый этап борьбы с неплательщиками алиментов
21:30 Последний месяц зимы: какие изменения ждут украинцев?
21:28 Допинговый скандал: российского атлета лишат золотой медали Олимпиады
21:20 Стали известны маршруты для Hyperloop в Украине
21:16 Мусульман оскорбила надпись на кроссовках Nike (ФОТО)
21:12 Названа причина плохих продаж Windows 10
Все новости »

Илон Маск: Все патенты Tesla опубликованы и их можно «добросовестно использовать»

Главная » Последние новости » Новости авто » Илон Маск: Все патенты Tesla опубликованы и их можно «добросовестно использовать»
 
Печать Отправить на почту

 

 

Корпорация Илона Маска поделилась со всеми желающими патентными разработками Tesla. Делается это для того, чтобы больше людей пересело на электрокары, а также для сохранения климата.

Руководитель Tesla сообщил, что патенты компании теперь доступны для любого желающего. Илон Маск разрешил использовать их «добросовестно», в том числе и для промышленных потребностей. , информирует enovosty.com/news.

По мнению миллиардера, такой шаг спровоцирован острой необходимостью сохранить экологию на планете. Чем больше людей пересядет на электромобили, тем лучше будет нашей родной Земле.

Сотрудники компании заверили, что не будут подавать судебных исков против тех, кто пользуется их наработками. Илон Маск, комментируя возможные иски, написал в своем интернет-блоге, что «по уважительным причинам» не будет ничего выдвигать.

Держание патентных наработок в секрете, по мнению Маска, — плохая практика. Он отметил, что подобная тенденция сокрытия своих изобретений не дает прогрессу двигаться. Добавил: вместо того, чтобы развивались инженеры, изобретатели и ученые, развиваются адвокаты, юристы и судьи.

Читайте: Компания Microsoft запатентовала складные разъемы

Также миллиардер сказал, что для него самый большой конкурент не электромобили других марок, а огромное количество машин, работающих на бензине и дизеле.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 160

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Украинская звезда озадачила фанатов вопросом о президентстве
Выборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звезды
Выборы-2019: Топовый политик решил не баллотироваться в президенты
Украинская звезда озадачила фанатов вопросом о президентствеВыборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звездыВыборы-2019: Топовый политик решил не баллотироваться в президенты
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы
Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок
Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
В украинских городах на законных основаниях могут поднять триколор
Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019
Brexit превращается в «Санта-Барбару»
Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов
Поредевший Давос и «сексуальность» Украины
Резолюция ПАСЕ: Европа поддержала Украину, но русофобы вносят коррективы
Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?
Все статьи


Читайте также

Tesla планирует выпускать новое транспортное средство
 Новый мем с Илоном Маском набирает популярность в соцсетях (ФОТО)
Volvo выпустит конкурента Tesla Model 3 (ФОТО)
 Китай предложил Илону Маску вид на жительство
Tesla прекращает выпуск двух «бюджетных» электрокаров
 SpaceX готовит первый полет космического корабля Crew Dragon к МКС
Tesla снизила цены на все свои автомобили

Армия

Боевая машина пехоты БМП-3
Реактивная система залпового огня Teruel (Испания)
Боевой модуль «Десна»
Боевой модуль «Дуплет»
Вся армия    >>

Персоны

Григорий
СУРКИС
Андрей
САДОВЫЙ
Роман
НАСИРОВ
Игорь
КРИВЕЦКИЙ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Не ваша территория": почему Россия подрывает села в оккупированном Крыму (4249)

Камера наблюдения запечатлела момент прорыва дамбы в Бразилии (ВИДЕО) (3901)

Журналист о резонансном деле: Процесс самоуничтожения российской власти запущен (3339)

Полезный микс: Медики рассказали о лучшем для здоровья способе пить кофе (3194)

"Это случилось": Стало известно, как будут судить Савченко и Рубана (ВИДЕО) (2500)

Украинские военные рассказали о страхах пророссийских боевиков (2411)

Митрополит Епифаний рассказал о последнем форпосте Путина в Украине и конце войны (2387)

Путин окончательно выбрал путь своей страны на дно, - Аnti-colorados (2363)

Выборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звезды (1993)

Работа на 100 тысяч долларов: интернет-магазин опубликовал вакансию мечты (1941)


Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД

В Украине резко возросло количество электрозаправок: как и где зарядить свой электрокар

Рейтинг YouTube на 28 марта: ТОП-10 популярных роликов про авто

ТОП-10 самых топовых роликов про авто на YouTube

Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Китай подозревают в разработке климатического оружия

Свобода слова под угрозой: IT отрасль против создания аналога «Роскомнадзора» в Украине

Искусственный интеллект, спутниковая связь и роботы: какими будут армии будущего

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 