Илон Маск: Все патенты Tesla опубликованы и их можно «добросовестно использовать»

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Корпорация Илона Маска поделилась со всеми желающими патентными разработками Tesla. Делается это для того, чтобы больше людей пересело на электрокары, а также для сохранения климата.

Руководитель Tesla сообщил, что патенты компании теперь доступны для любого желающего. Илон Маск разрешил использовать их «добросовестно», в том числе и для промышленных потребностей. , информирует enovosty.com/news.

По мнению миллиардера, такой шаг спровоцирован острой необходимостью сохранить экологию на планете. Чем больше людей пересядет на электромобили, тем лучше будет нашей родной Земле.

Сотрудники компании заверили, что не будут подавать судебных исков против тех, кто пользуется их наработками. Илон Маск, комментируя возможные иски, написал в своем интернет-блоге, что «по уважительным причинам» не будет ничего выдвигать.

Держание патентных наработок в секрете, по мнению Маска, — плохая практика. Он отметил, что подобная тенденция сокрытия своих изобретений не дает прогрессу двигаться. Добавил: вместо того, чтобы развивались инженеры, изобретатели и ученые, развиваются адвокаты, юристы и судьи.

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Также миллиардер сказал, что для него самый большой конкурент не электромобили других марок, а огромное количество машин, работающих на бензине и дизеле.