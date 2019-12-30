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Associated Press: Эрдоган презентовал прототип первого электромобиля турецкого производства

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Эрдоган презентовал прототип первого электромобиля TOGG турецкого производства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган презентовал прототип первого электромобиля турецкого производства, приблизившись таким образом на шаг к своей мечте о создании «национального» турецкого автомобиля. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Эрдоган продемонстрировал модель внедорожника марки TOGG, названного в честь консорциума турецких компаний, который будет их выпускать. Президент провел тест-драйв автомобиля и записал свое имя в список предварительных заказчиков. Ожидается, что турецкие автомобили появятся на рынке в 2022 году. «Мы являемся свидетелями исторического дня и воплощения 60-летней мечты. Я знаю, что наши граждане с нетерпением ждут того дня, когда смогут приобрести эту машину», — сказал Эрдоган. Турецкий лидер давно подталкивал турецких предпринимателей к созданию отечественного автомобиля, что является частью его программы по превращению Турции в мировой экономический центр.

Associated Press: Эрдоган презентовал прототип первого электромобиля турецкого производства

Автомобиль будет производится консорциумом «Автомобильная инициативная группа Турции» (TOGG), в состав которого входят пять турецких компаний. По сообщениям турецких СМИ, автомобиль был разработан итальянской дизайнерской компанией Pininfarina, которая создала модели для Ferrari и калифорнийского производителя электромобилей Karma.

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Эрдоган сказал, что автомобили будут производиться на заводе, который будет построен в провинции Бурса. Ожидается, что на заводе, строительство которого планируется завершить в 2021 году, будет работать около 4300 человек. Руководитель TOGG Гуркан Каракас сказал, что Турция надеется выпустить пять различных моделей автомобилей в течение 15 лет.

Напомним, несколько всемирно известных брендов, среди которых Ford и Toyota, собираются в Турции.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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