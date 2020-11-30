Украинским водителям приготовили неприятный сюрприз

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Украинских водителей в скором времени ждёт неприятный сюрприз с видеофиксацией нарушений ПДД

Ранее система автоматической фиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения, которые совершают автовладельцы на иностранных номерах, но в ближайшее время она начнёт контролировать и другие недопустимые действия автомобилистов на дорогах, информирует enovosty.com/news.

В частности, камеры будут контролировать проезд по полосе для общественного транспорта и такси. Новые функции реализовали в программном обеспечении камер, установленных в городах по всей стране. Кроме того, они успели пройти этап метрологии и сертификации.

После того, как новая функция будет запущена, нарушители правил дорожного движения будут получать штрафы в зависимости от нарушения. Кроме того, в Министерстве внутренних дел Украине рассказали о том, что в декабре на украинских дорогах появится ещё 220 камер автофиксации.