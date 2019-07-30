В электромобилях Tesla будут транслировать видео Netflix и YouTube

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Известный изобретатель Илон Маск заявил в одной из соцсетей, что у автомобилей Тесла скоро появится возможность транслировать видео Netflix и YouTube.

Он сообщил, что компания по производству электромобилей добавит функцию потокового видео в свои автомобили, хотя пока не ясно, когда эта функция будет внедрена, информирует enovosty.com/news.

На начальном этапе такая функция потоковой передачи сможет использоваться только при парковке автомобиля. Тем не менее Маск сказал, что как только регуляторы дадут зеленый свет для самостоятельного вождения, Tesla вскоре позволит пассажирам транслировать видео, пока автомобиль находится в движении.

Ожидается, что владельцы модели 3 и будущей модели Y будут обладать лучшим автомобильным видео, поскольку у них горизонтальные экраны. Модель S и Модель X имеют большие экраны, но имеют вертикальную ориентацию.

Маск не дал более подробной информации о функциональности, но сказал, что это будет иметь захватывающий и кинематографический вид.

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