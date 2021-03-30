Китайская армия заказала новый тип бронеавтомобиля для горной местности

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) заказала новый тип амфибийной бронированной спасательной машины для высокогорных приграничных регионов, таких как долина реки Галван.

Машины поступят на вооружение сил военного командования Синьцзян НОАК, дислоцированных в регионах плато. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

Передняя часть и обе стороны машины могут противостоять попаданию 7,62-мм бронебойных снарядов с близкого расстояния и осколкам взрывчатки, а ее восемь колес могут двигаться со скоростью 40 км/ч на 100 км даже при пробитии 12,7-мм снарядами, сообщает CCTV.

«Одним из главных достоинств нового спасательного автомобиля является его способность к плаванию, поскольку в западных приграничных регионах Китая есть реки, такие как в долине Галван, где в прошлом году между Китаем и Индией произошел фатальный конфликт, и суровая и холодная вода сыграла важную роль», — сказал в воскресенье Global Times военный аналитик из Пекина.

По словам аналитика, автомобиль также можно использовать в других сценариях, например, при высадке морского десанта в рамках потенциальной операции по воссоединению на острове Тайвань.

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В ходе недавних учений машина достигла места назначения в 4 км всего за пять минут, несмотря на сложные дорожные условия в высокогорье.

Автомобиль спроектирован так, чтобы противостоять ядерным, биологическим и химическим атакам. Он оснащен медицинским оборудованием, включая мониторы электрокардиограммы и респираторы, и позволяет выполнять простые операции для тяжелораненых, что позволяет выиграть время для последующего лечения, а также позволяет легко раненым как можно быстрее вернуться в бой, говорится в сообщении CCTV.

В транспортном средстве также установлены амортизаторы, поручни и ремни безопасности, чтобы избежать вторичного повреждения раненых при движении по ухабистой местности.

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