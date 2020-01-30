Tesla приостанавливает работу своего завода в Китае

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Производство электрокаров Tesla в Шанхае приостановлено. Такое требование к корпорации Илона Маска выдвинуло правительство Китая.

Завод Tesla, находящийся в Китае, объявил о временном закрытии. Такое решение связано со вспышкой коронавируса. Вместе с тем корпорация Илона Маска пожертвовала на борьбу с новым заболеванием 5 млн юаней (720 тыс. долларов), информирует enovosty.com/news.

Первой новость о закрытии завода в Шанхае появилась на официальной странице Tesla China в соцсети КНР Weibo. В заявлении говорилось, что производитель останавливает производство и присоединяется к тем, кто борется с коронавирусом.

Прекратить выпуск электрокаров в Шанхае потребовало и китайское правительство.

Пока речь идет об остановке производства длительность до полутора недель. Руководство не исключает, что такая пауза негативно повлияет на квартальный доход, однако такое влияние будет небольшим.

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Напомним, впервые о новом коронавирусе в Китае заговорили в декабре 2019 года. Возбудетелем стал вирус под названием 2019 nCoV. На данный момент установлено, что заболевание способно передаваться от человека к человеку, а его инкубационный период составляет до 14 дней.