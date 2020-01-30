Как получить эвакуированное авто со штрафплощадки: адреса «единого окна»

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Городские власти Киева работают над тем, чтобы упростить водителям процедуру получения эвакуированного авто со штрафплощадки.

Об этом сообщает КГГА.

В целях оптимизации распределения потоков водителей-нарушителей, которые пришли по оформлению документов и получением разрешения забрать машину со штрафплощадки, КГГА инициировала запуск дополнительного «единого окна» по адресу ул. Народного ополчения, 9 в здании Управления патрульной полиции г.Киев, информирует enovosty.com/news.

На месте реализована полноценная система выдачи всех трех квитанций, которые выдает инспектор по парковке:

— на оплату перевозки автомобиля эвакуатором на штрафплощадку;

— на оплату сохранность автомобиля на штрафплощадке (после проверки информации со стороны ГУНП в Киеве)

— на оплату штрафа.

На сегодняшний день для оформления документов, необходимых для получения автомобиля, который был эвакуирован на штрафплощадку по постановлению инспектора, также работает «единое окно» в помещении Главного управления Национальной полиции в городе Киеве по адресу: ул.Владимирская, 15.

Владелец автотранспорта для уплаты штрафа должен иметь при себе водительское удостоверение и технический паспорт автотранспорта.

«В ближайшие две недели планируем открыть в Киеве еще дополнительные пять точек на территории центров предоставления административных услуг. Там будут находиться наши инспекторы по парковке, организованная электронная очередь, оснащены залы ожидания. Таким образом, мест, где можно будет осуществить оплату за нарушение правил стоянки авто, станет семь», — отметил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры — начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин.

«Количество автомобилей, которые эвакуируются, растет каждый день. Сегодня мы рассматриваем возможность перевести эти процедуры в электронный формат. Например, дополнить мобильное приложение KyиvSmartCity функционалом, который позволит оплатить штраф за неправильную парковку, услуги эвакуатора и хранения машины на штрафплощадке», — отметил Максим Бахматов.