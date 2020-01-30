РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости авто

30.01.2020 г.
18:10Как получить эвакуированное авто со штрафплощадки: адреса "единого окна"
16:40Tesla приостанавливает работу своего завода в Китае
15:00Стало известно, какие скоростные дороги построят в Украине в 2020 году
10:30Назван случай, при котором водителя нельзя наказать за нарушение ПДД
29.01.2020 г.
15:20Владельцев люксовых авто в Украине "обрадовали" новым налогом: подробности
08:36Украинцы будут растаможивать автомобили онлайн
07:40Электронные водительские права в Украине: когда можно переносить в смартфон
Все новости авто

Аналитика

30.01.2020

«Стойло» для масс-медиа

«Стойло» для масс-медиа
Молодая зе-власть с упорством пытается загнать масс-медиа в этакое «стойло», упражняясь в продуцировании такого нормативного уродства, что это могло ...
29.01.2020

Итоги дня: Газовый голод, предательство ПАСЕ и странная "сделка века" Трампа

Итоги дня: Газовый голод, предательство ПАСЕ и странная сделка века Трампа
Министр энергетики Оржель назвал новую цену на газ для населения, крупнейшие месторождения газа в нашей стране истощены, а ПАСЕ решила не вводить санкции ...
28.01.2020

Итоги дня: Расплата за Крым, рост госдолга и кодировка каналов

Итоги дня: Расплата за Крым, рост госдолга и кодировка каналов
Стало известно, кто попал под санкции Евросоюза, госдолг Украины вырос за год на 6 миллиардов, а 23 украинских канала заблокируют бесплатный спутниковый ...

Последние новости

30.01.2020 г.
18:58 Страны ОПЕК проводят экстренное заседание из-за вспышки китайского коронавируса
18:40 Стали известны планы Помпео во время визита в Украину
18:10 Как получить эвакуированное авто со штрафплощадки: адреса "единого окна"
18:08 Смолий назвал основные риски для экономики Украины
17:42 В Италии из-за угрозы коронавируса тысячи пассажиров оказались заблокированными на лайнере (ВИДЕО)
17:22 В Нацбанке рассказали о перспективах сотрудничества с МВФ
16:54 Объем вложений нерезидентов в ОВГЗ вырос на 1,1 млрд грн
16:50 Компания Samsung увеличивает производство складных смартфонов
16:40 Tesla приостанавливает работу своего завода в Китае
16:23 Украинские школьники выиграли 12 медалей на Международной олимпиаде по математике, физике и информатике
16:12 Ярослав Жалило рассказал о влиянии увеличения вложений нерезидентов в ОВГЗ на экономику
15:50 "Стена Трампа" на границе с Мексикой не выдержала сильного ветра (ВИДЕО)
15:50 Глава Alibaba Group пожертвовал более 14 млн долларов на борьбу с коронавирусом
15:27 Нацбанк снижает учетную ставку до 11% годовых
15:18 Работают круглосуточно: впечатляющее видео строительства больницы в Китае
15:03 Рост ВВП Китая впервые за 30 лет может упасть ниже 6%, - Злой Одессит
15:00 Стало известно, какие скоростные дороги построят в Украине в 2020 году
14:58 В Стокгольме воры похитили из галереи скульптуры Сальвадора Дали
14:40 Жителей Кубы, Ямайки и островов Кайман напугало землетрясение магнитудой 7,7 (ВИДЕО)
14:12 Метеорологи: Ближайшие пять лет будут самыми жаркими за всю историю наблюдений
13:09 Владелец «Пари Матч» Швиндлерман протаскивает «легалайз» азартных игр, чтобы продать незаконный бизнес за $1 млрд – СМИ
13:00 Впервые в истории: человечество получило самые детальные снимки солнечной поверхности
12:38 Министр соцполитики предложила украинцам самим копить на пенсию
11:53 SpaceX вывела на орбиту еще 60 микроспутников Starlink
11:51 Коммунальщики столицы оперативно убрали незаконную рекламу с пророссийской пропагандой (ФОТО)
11:41 Рынок продолжает лихорадить коронавирус, - "Злой одессит"
11:40 Китайский коронавирус добрался до Индии
11:38 США приготовили новый удар по России
10:57 Пикирующие цены на газ ставят трубы Путина на грань выживания, - "Злой одессит"
10:44 Зачем Помпео собрался в Киев и почему этот визит так важен
10:30 Назван случай, при котором водителя нельзя наказать за нарушение ПДД
10:12 НАСА заключило контракт с Airbus на три вертолета H135
10:11 Viber в Украине в 2019 году: самое популярное приложение и платежные услуги от LeoGaming
10:06 Понадобится 30 дней: Названо условие войны России с НАТО
09:54 Путин готовит новый план по захвату Украины? - ИноСМИ
09:52 Эпидемия коронавируса не будет последней. Мы столкнулись с двумя смертельно опасными проблемами, - The New York Times
09:48 Где в Украине снизились тарифы на отопление
09:27 Украинские нацгвардейцы жестко затроллили боевиков на Донбассе
09:06 Одиозную Нелю Штепу выгнали из магазина в Киеве (ВИДЕО)
09:02 Как вернуть Крым и Донбасс: Сенцов призвал повысить ставки в войне с Россией
08:46 Американское правительство скрыло столкновения субмарины с "Титаником"
08:43 Скандал в Италии: Ведущий извинился перед Украиной (ВИДЕО)
08:34 За "прощение" России в ПАСЕ проголосовала украинка
08:10 Война на Донбасс: Украинские военные дали по зубам боевикам
07:50 Одним "Мегзит" не обошлось: пользователь Твиттера придумал новый глагол, связанный с Меган Маркл
07:40 В Украине начнут производить замеры выбросов в атмосферу
07:15 Стало известно, на каких столичных станциях метро можно расплатиться за проезд QR-билетом
07:12 Коррупция, война на Донбассе и засилье олигархов - главные препятствия на пути развития Украины (опрос)
00:10 В Украине ужесточат ответственность за нарушение пожарной безопасности
00:07 В Microsoft пообещали бесплатно обновить Windows 7
29.01.2020 г.
23:50 Китайский коронавирус: история украинца из эпицентра событий (ВИДЕО)
23:00 Компания Илона Маска Space X вывела на орбиту 60 спутников связи для глобального интернета (ВИДЕО)
22:52 Программисты в Чехии бесплатно создали сайт, на который хотели потратить 16 миллионов евро из бюджета
22:40 СБУ разоблачила российскую «ботоферму», которая занималась "минированием" и фейками
22:30 В Украине за 1 день собираются высадить миллион деревьев
22:20 В Украине прошел зрелищный марш в честь героев Крут (ФОТО)
22:17 Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар: она покинет Россию на самолете премьер-министра Нетаньяху
21:52 США планируют передать Украине еще несколько катеров типа Island
21:41 Весь мир должен быть начеку: ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса
21:14 Европейский парламент одобрил соглашение о Brexit, - BBC
Все новости »

Как получить эвакуированное авто со штрафплощадки: адреса «единого окна»

Главная » Последние новости » Новости авто » Как получить эвакуированное авто со штрафплощадки: адреса "единого окна"
 
Печать Отправить на почту

 

 

Городские власти Киева работают над тем, чтобы упростить водителям процедуру получения эвакуированного авто со штрафплощадки.

Об этом сообщает КГГА.

В целях оптимизации распределения потоков водителей-нарушителей, которые пришли по оформлению документов и получением разрешения забрать машину со штрафплощадки, КГГА инициировала запуск дополнительного «единого окна» по адресу ул. Народного ополчения, 9 в здании Управления патрульной полиции г.Киев, информирует enovosty.com/news.

На месте реализована полноценная система выдачи всех трех квитанций, которые выдает инспектор по парковке:
— на оплату перевозки автомобиля эвакуатором на штрафплощадку;
— на оплату сохранность автомобиля на штрафплощадке (после проверки информации со стороны ГУНП в Киеве)
— на оплату штрафа.

На сегодняшний день для оформления документов, необходимых для получения автомобиля, который был эвакуирован на штрафплощадку по постановлению инспектора, также работает «единое окно» в помещении Главного управления Национальной полиции в городе Киеве по адресу: ул.Владимирская, 15.

Владелец автотранспорта для уплаты штрафа должен иметь при себе водительское удостоверение и технический паспорт автотранспорта.

«В ближайшие две недели планируем открыть в Киеве еще дополнительные пять точек на территории центров предоставления административных услуг. Там будут находиться наши инспекторы по парковке, организованная электронная очередь, оснащены залы ожидания. Таким образом, мест, где можно будет осуществить оплату за нарушение правил стоянки авто, станет семь», — отметил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры — начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин.

«Количество автомобилей, которые эвакуируются, растет каждый день. Сегодня мы рассматриваем возможность перевести эти процедуры в электронный формат. Например, дополнить мобильное приложение KyиvSmartCity функционалом, который позволит оплатить штраф за неправильную парковку, услуги эвакуатора и хранения машины на штрафплощадке», — отметил Максим Бахматов.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 51

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

«Стойло» для масс-медиа
Итоги дня: Газовый голод, предательство ПАСЕ и странная "сделка века" Трампа
Итоги дня: Расплата за Крым, рост госдолга и кодировка каналов
Putin nevermore?.. Putin forever and more!
Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти
Даешь Северную Корею в украинских медиа!
Итоги дня: Важные перемены в образовании, скандал с Румынией и отмена "зомби-апокалипсиса"
Итоги дня: Подсчет украинцев, обида Израиля и птичьи неприятности
Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «страны чудес»
Итоги дня: Четыре "всадника апокалипсиса", дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская "Берегиня"
Все статьи



Армия

Гранатомет РАГ «Валар»
Вертолет Sikorsky Aircraft UH-60 «Black Hawk» (США)
Зенитный ракетный комплекс LeFlaSys/ASRAD (Германия)
Бронетранспортер Bison (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Игорь
НАСАЛИК
Лешек
БАЛЬЦЕРОВИЧ
Сергей
ЛАВРОВ
Алена
БАБАК
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Новая формула растаможки авто: поспешил — людей насмешил?


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Северный поток-2" остановили на многие годы: Американский эксперт рассказал о причине (13040)

Эта зима может стать уникальной: Почему в Украине нет снега и к чему это приведет? (12258)

Кейт Миддлтон и ветер: герцогиня Кембриджская попала в пикантную ситуацию (ФОТО) (10260)


Экономические новости youtube

Рынок земли



Loading...

help

Афиша 

Вся Афиша    >>


 