Агентство автомобильных дорог призывает водителей переходить на зимнюю резину
Украинское агентство автодорог призывает украинцев поменять летние шины на зимние.
Пришло время менять резину. Об этом сообщает пресс-центр Укравтодора со ссылкой на агентство автодорог Украины, информирует enovosty.com/news.
Специалисты утверждают, что с приближением холодов летние шины становятся опасными – они могут превратить машину в неуправляемое транспортное средство. В агентстве призвали украинских водителей задуматься о безопасности и своевременно сменить резину с летней на зимнюю.
Благодаря своему строению шины, предназначенные для холодного времени года, лучше удерживают автомобиль на мокрой дороге, на снегу, а также в условиях гололеда. В связи с этим, тормозной путь значительно уменьшается.
Добавим, что ранее и патрульные полицейские напомнили украинским водителям о необходимости зимних шин. Правоохранители заявили, что такая резина помогает человеку лучше действовать в непредвиденной ситуации. Сейчас, по их мнению, идеальное время для переобувки «железного коня». В осенне-зимний период сотрудники Нацполиции призывают водителей быть предельно осторожными на дорогах, выбирать безопасную скорость движения и дистанцию. Также рекомендуется по максимуму избегать опасных маневров.
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