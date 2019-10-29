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Агентство автомобильных дорог призывает водителей переходить на зимнюю резину

Главная » Последние новости » Новости авто » Агентство автомобильных дорог призывает водителей переходить на зимнюю резину
 
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Украинское агентство автодорог призывает украинцев поменять летние шины на зимние.

Пришло время менять резину. Об этом сообщает пресс-центр Укравтодора со ссылкой на агентство автодорог Украины, информирует enovosty.com/news.

Специалисты утверждают, что с приближением холодов летние шины становятся опасными – они могут превратить машину в неуправляемое транспортное средство. В агентстве призвали украинских водителей задуматься о безопасности и своевременно сменить резину с летней на зимнюю.

Благодаря своему строению шины, предназначенные для холодного времени года, лучше удерживают автомобиль на мокрой дороге, на снегу, а также в условиях гололеда. В связи с этим, тормозной путь значительно уменьшается.

Добавим, что ранее и патрульные полицейские напомнили украинским водителям о необходимости зимних шин. Правоохранители заявили, что такая резина помогает человеку лучше действовать в непредвиденной ситуации. Сейчас, по их мнению, идеальное время для переобувки «железного коня». В осенне-зимний период сотрудники Нацполиции призывают водителей быть предельно осторожными на дорогах, выбирать безопасную скорость движения и дистанцию. Также рекомендуется по максимуму избегать опасных маневров.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 271

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