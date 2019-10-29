Агентство автомобильных дорог призывает водителей переходить на зимнюю резину

Главная » Последние новости » Новости авто » Агентство автомобильных дорог призывает водителей переходить на зимнюю резину Агентство автомобильных дорог призывает водителей переходить на зимнюю резину

Закрыть Отправить

Украинское агентство автодорог призывает украинцев поменять летние шины на зимние.

Пришло время менять резину. Об этом сообщает пресс-центр Укравтодора со ссылкой на агентство автодорог Украины, информирует enovosty.com/news.

Специалисты утверждают, что с приближением холодов летние шины становятся опасными – они могут превратить машину в неуправляемое транспортное средство. В агентстве призвали украинских водителей задуматься о безопасности и своевременно сменить резину с летней на зимнюю.

Благодаря своему строению шины, предназначенные для холодного времени года, лучше удерживают автомобиль на мокрой дороге, на снегу, а также в условиях гололеда. В связи с этим, тормозной путь значительно уменьшается.

Добавим, что ранее и патрульные полицейские напомнили украинским водителям о необходимости зимних шин. Правоохранители заявили, что такая резина помогает человеку лучше действовать в непредвиденной ситуации. Сейчас, по их мнению, идеальное время для переобувки «железного коня». В осенне-зимний период сотрудники Нацполиции призывают водителей быть предельно осторожными на дорогах, выбирать безопасную скорость движения и дистанцию. Также рекомендуется по максимуму избегать опасных маневров.

Читайте: В Барселоне с новой силой разгорелись протесты (ВИДЕО)